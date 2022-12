Espagne-Japon: "c'est forcément un fake!", Luis Enrique stupéfait par une photo du ballon sorti

Luis Enrique, sélectionneur de l’Espagne, a réagi avec stupéfaction à la vue d’une photo montrant le ballon presque intégralement sortie sur l’action du deuxième but japonais, jeudi lors de la défaite de son équipe.

Luis Enrique ne voulait pas croire ce qu’il a vu: une photo montrant le ballon visiblement sorti des limites du terrain juste avant la deuxième but japinais, jeudi lors de la défaite surprise de l’Espagne face aux Nippons (2-1) la Coupe du monde. Le sélectionneur de l’Espagne juge incompréhensible que la réalisation d’Ao Tanaka (51e) ait pu être validée dans de telles circonstances.

"Je ne peux pas croire que cette photo soit réelle"

"On m’a montré une photo, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Mais je ne peux pas croire que cette photo soit réelle, c’est forcément un fake ou un montage! Ce n’est pas possible autrement. Je n’ose pas croire à cette photo et je ne vais pas donner mon avis c’est préférable!" Le technicien a senti un certain flottement s’installer au moment de la vérification du but avec l’assistance-vidéo. "J'ai senti qu'il se passait quelque chose de louche quand le VAR a mis autant de temps à se décider..."

L’Espagne menait 1-0 après une première période dominée avant un incroyable renversement de situation au début du deuxième acte avec deus japonais inscrits Ritsu Doan (48e) et donc celui très controversé de Tanaka (51e). Sur plusieurs angles, le ballon semble intégralement sorti alors que cela est moins évident sur d’autres. Le Japon s’est finalement imposé et termine même premier du groupe devant l’Espagne. La Roja défiera le Maroc au tour suivant alors que le Japon sera opposé à la Croatie.

"Dans le football, il n'y a pas de bons ou mauvais côtés, a ajouté Enrique au sujet de la performance de son équipe. Il n'y a que du mérite. Je ne suis pas content du tout. On s'est qualifié, mais je voulais le faire en étant premier et en gagnant. Mais en cinq minutes ils nous ont marqué deux buts, en dix minutes ils nous ont complètement désarticulés. A la pause, on a discuté du fait qu'ils allaient venir attaquer, et on n'a pas su le gérer. On est entré en mode effondrement. Ils ont cadré trois frappes et nous ont mis deux buts. S'ils avaient pu nous en mettre deux de plus, ils l'auraient fait. Je n'ai rien à célébrer ce soir. C'est ce qu'il y a d'inexplicable dans le football. On aurait dû essayer de calmer le jeu, d'arrêter le rythme du match, de les pousser vers autre chose... mais comment expliquer que tu as dominé pendant 80 minutes et que tu as perdu 2-1? Pendant trois minutes, on était éliminé, mais je ne le savais pas, j'aurais fait un infarctus."