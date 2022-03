Coupe du monde: France-Ukraine, Italie-Suède… ces matchs marquants dans l’histoire des barrages

Les barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde 2022 débutent cette semaine. Avant de voir le Portugal ou l’Italie passer à la trappe, les deux sélections disputant le même mini-tournoi et ne pouvant donc pas se qualifier toutes les deux, retour sur les affrontements marquants de ces dernières années.

France-Irlande 2009 (1-0 à l’aller, 1-1 au retour): la main d’Henry

Avant de connaître une période dorée à la fin de la décennie 2010, l’équipe de France a vécu des heures nettement moins glorieuses. À l’issue des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, les Bleus terminent deuxièmes de leur groupe (à un point de la Serbie) et doivent donc passer par la case barrages, où les hommes de Raymond Domenech retrouvent la République d’Irlande. Au match aller, ils l’emportent 1-0, au forceps, grâce à un tir dévié de Nicolas Anelka à la 72e. Avant un match retour qui va rester dans les annales.

Au Stade de France, les Bleus, toujours très peu inspirés, encaissent un but de Robbie Kean à la 33e minute. L’attaquant de Tottenham remet tous les compteurs à zéro et l’équipe de France doit donc passer par une prolongation pour espérer voir l’Afrique du Sud. A la 103e minute, Thierry Henry contrôle le ballon de la main dans la surface avant de servir William Gallas, seul devant le but, qui offre la qualification aux Bleus. Cet évènement est le point de départ d’une immense polémique, Henry étant la cible de toutes les critiques et l’Irlande demandant même à ce que le match soit rejoué. Finalement, les Bleus iront bien au Mondial 2010, pour la suite que l’on connaît.

France-Ukraine 2013 (0-2 à l’aller, 3-0 au retour): le miracle du Stade de France

Quatre années sont passées depuis le France-Irlande, mais les Bleus, deuxièmes de leur groupe de qualifications derrière l’Espagne (double championne d’Europe et championne du monde en titre) doivent une nouvelle fois passer par les barrages pour se qualifier au Mondial 2014. Un peu plus d’un an après la prise de fonction de Didier Deschamps, les Bleus se font extrêmement peur en étant dominés de la tête et des épaules au match aller à Kiev. Battus 2-0 par les coéquipiers de Yarmolenko, ils sont contraints de réaliser un exploit monumental au match retour.

À Saint-Denis, dans un Stade de France chauffé à blanc, la rencontre va rapidement basculer dans l’irrationnel. Après seulement 34 minutes de jeu, Mamadou Sakho et Karim Benzema ont déjà permis à la France de refaire son retard. Les Bleus n’ont plus qu’un but à marquer pour se qualifier au Brésil, et celui-ci va venir à la 72e minute grâce à Mamadou Sakho, auteur d’un improbable doublé. Au bout d’une soirée mémorable, que beaucoup perçoivent comme un acte fondateur dans la quête de la deuxième étoile cinq ans plus tard, la France valide son billet pour la Coupe du monde.

Portugal-Suède 2013 (1-0 à l’aller, 3-0 au retour): Ronaldo met le Portugal sur son dos

Choc au sommet entre deux monstres, Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo, avec une seule place pour le Mondial brésilien. En novembre 2013, lors des mêmes barrages que France-Ukraine, la Suède défie le Portugal pour une place à la Coupe du monde 2014. À l’époque, cette rencontre se résume presque à un duel entre l’attaquant du PSG, qui marque but sur but dans la capitale, et Cristiano Ronaldo, qui conclura cette année 2013 avec 55 réalisations au compteur.

Au match aller, CR7 est l’unique buteur de la rencontre au stade de la Luz, à Lisbonne. Mais c’est à l’occasion du match retour qu’Ibrahimovic et le joueur du Real vont se rendre coup pour coup. Au doublé du Suédois en quatre minutes (68e, 72e), le Portugais répond par un triplé… en 29 minutes (50e, 77e, 79e). La Seleçao s’impose finalement 3-2 au retour, avec quatre buts en deux matchs de son extra-terrestre.

Italie-Suède 2017 (0-1 à l’aller, 0-0 au retour): le fiasco italien

Un véritable séisme. Obligée de passer par la difficile et incertaine étape des barrages après sa deuxième place derrière l’Espagne en qualifications, l’Italie va tomber sur un mur face à la Suède, pourtant orpheline de Zlatan Ibrahimovic, qui a pris sa retraite internationale. Les hommes de Gian Piero Ventura s’inclinent 1-0 au match aller à la Friends Arena de Solna sur un but de Jakob Johansson. Au match retour, la Squadra Azzurra accueille les Suédois dans leur antre de San Siro. La peur au ventre et avec le spectre d’une élimination historique.

Malgré 75% de possession et 26 tirs, les Italiens n’arrivent pas à trouver la faille et sont éliminés sans avoir fait trembler les filets une seule fois en 180 minutes. Pour la première fois depuis 1958, une Coupe du monde va se jouer sans l’Italie. Quatre ans après avoir cédé sous les coups de butoir d’un Cristiano Ronaldo stratosphérique, la Suède, elle, s’offre la plus belle des revanches.