Équipe de France: Deschamps donne rendez-vous en juin pour Ousmane Dembélé

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a commenté l’absence d’Ousmane Dembélé, non convoqué avec les Bleus pour ce rassemblement mais encore brillant contre le Real Madrid ce dimanche. Le sélectionneur a estimé qu'il était trop tôt pour rappeler le Barcelonais, tout en donnant rendez-vous en juin.

Ousmane Dembélé a toutes les cartes en main pour être rappelé en équipe de France. Le joueur du Barça, dont le dernier match avec les Bleus remonte au 19 juin dernier en phase de poules de l’Euro contre la Hongrie (1-1), n’a pas été rappelé par Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire (ce vendredi à 21h15) et l’Afrique du Sud (mardi 29 mars à 21h15). Une nouvelle fois étincelant lors du Clasico ce dimanche, l’ancien Rennais semble pourtant de retour à son meilleur niveau.

"Vous êtes dans la tradition de me parler de ceux qui ne sont pas là. Au moment de la liste, jeudi, vous ne m’auriez pas posé la question. Évidemment, il a joué un match ce week-end et il a été bon...”, s’est d’abord agacé Deschamps devant la presse ce lundi. "Mais tant mieux pour Ousmane. Comme je l'ai dit jeudi avant qu'il ne joue le Clasico, il est en reprise. Je crois que c’était son 12e match (en Liga, ndlr) de la saison hier. Il a eu des blessures. Il est déjà venu avec nous, je sais ce qu'il est capable de faire. On verra après, au mois de juin."

En pleine renaissance avec le Barça

Dembélé (27 sélections, 4 buts) est en pleine renaissance avec le Barça. Absent des terrains entre août et novembre à cause d’une blessure à un genou, l’ailier a ensuite connu un épisode houleux avec ses dirigeants lors du mercato hivernal. Après un conflit sur sa prolongation de contrat et un départ avorté en janvier, Dembélé, qui sera libre au 30 juin prochain, a même été un temps mis au placard.

Mais il a toujours pu compter sur le soutien sans faille de Xavi, son entraîneur, qui loue à longueur de temps ses qualités professionnelles. Le Français lui rend bien, puisqu’il reste notamment sur sept passes décisives sur les huit derniers matchs du Barça. Un niveau qui, s’il réussit à le maintenir, devrait lui permettre de rapidement regoûter à la joie d’une sélection en équipe de France.