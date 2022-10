Coupe du monde: l’équipe du pays de Galles veut changer de nom après le Mondial au Qatar

La Fédération galloise a ouvert des discussions avec l’UEFA concernant la possibilité de changer de nom après le Mondial 2022, qui débutera dans moins de trois semaines au Qatar. L’équipe du pays de Galles pourrait s’appeler "Cymru" dans le futur.

C’est peut-être la dernière fois que le pays de Galles va participer à une grande compétition. En tout cas sous cette appellation. La Fédération galloise (FAW) a entamé des discussions informelles avec l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, concernant la possibilité de changer de nom après la Coupe du monde 2022, qui débutera dans moins de trois semaines au Qatar.



La FAW souhaite que l’équipe des Dragons soit désormais appelée "Cymru". Un terme que les dirigeants du football gallois ont déjà adopté dans leur siège et leur communication officielle. "L’équipe devrait s’apeller Cymru, c’est comme ça que nous l’appelons ici, résume Noel Mooney, le directeur général de la fédération. Au niveau national, nous nous appelons clairement Cymru. C’est comme ça que nous appelons aussi nos sélections. Mais au niveau international, nous pensons que nous avons encore un peu de travail à faire. Nous allons donc à cette Coupe du monde avec le pays de Galles."

Une grande concertation en 2023

Au Qatar, les partenaires de Gareth Bale affronteront l’Angleterre, les États-Unis et l’Iran dans le groupe B. Il s’agira de leur deuxième participation à un Mondial, après celui de 1958 en Suède, lors duquel ils avaient atteint les quarts de finale (défaite 1-0 face au Brésil sur un but de Pelé). Il sera ensuite temps de lancer une grande concertation autour du nom "Cymru".



"En 2023, nous aurons une bonne discussion avec toutes les différentes parties prenantes, le gouvernement, notre conseil d’administration, les organes décisionnels, le personnel et les joueurs, assure Noel Mooney. Nous sommes une organisation démocratique très ouverte et nous ne déciderons pas unilatéralement de faire quelque chose comme ça. C’est le sens de l’histoire mais il n’y a pas de décision ferme là-dessus. C’est plus par osmose qu’on s’y dirige".