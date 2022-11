Coupe du monde: l'organisation annonce qu'il reste des chambres disponibles au Qatar

Il reste des "chambres disponibles" sur la plateforme officielle de réservation à onze jours du Mondial 2022 au Qatar, a annoncé ce mercredi Omar Al-Jaber, responsable de l'hébergement au sein du Comité suprême d'organisation.

Il reste encore de la place dans le petit État du Qatar. "Nous avons suffisamment de logements et les gens peuvent venir profiter du tournoi (dans l'hébergement) de leur choix", a affirmé Al-Jaber, précisant qu'environ 25.000 chambres sont encore libres pendant les jours de pointe de la phase de groupes de la Coupe du monde, du 24 au 28 novembre. Le responsable s'exprimait devant les médias à l'occasion de la visite d'un camp de 6.000 chambres préfabriquées dans une zone semi-désertique de la périphérie de la capitale Doha.



Ces pièces climatisées de 18m2, équipées de deux lits simples, d'une salle de douche et d'un frigo, sont louées 740 riyals qataris (200 euros) la nuit et environ 270 euros en demi-pension. Le camp, dont l'installation se termine, comporte des restaurants, un supermarché, un écran géant et des installations sportives.

À partir de 80 euros pour une chambre, 1000 euros pour une nuit sur un bateau à voile

Ce type d'hébergement, en grande partie destiné à des pays pauvres après le Mondial, représente 24% des réservations sur la plateforme officielle, a indiqué Al-Jaber. Les appartements et villas sont les plus prisés, particulièrement les chambres les moins chères (300 QAR la nuit, soit 80 euros), situées dans des baraquements en dur aux cuisines partagées, dans un complexe pouvant accueillir 11.000 personnes au sud de Doha.



Parmi les options disponibles figurent aussi des villages de tentes traditionnelles à plus de 1200 QAR (330 euros) la nuit, des bateaux de croisière à partir de 640 QAR (175 euros) la nuit ou encore des boutres, les bateaux à voile traditionnels de la région, à 3.652 QAR (1000 euros) la nuit. Alors qu'une partie des supporters feront des allers-retours quotidiens depuis les pays voisins grâce à des dizaines de vols navettes, la durée moyenne d'un séjour se situe entre cinq et sept jours, a poursuivi le responsable.

Plus d'un million de visiteurs attendus

Les onze nations à avoir réservé le plus d'hébergements sont l'Arabie saoudite, les Etats-Unis, le Mexique, l'Argentine, l'Inde, le Royaume-Uni, le Brésil, le Canada, l'Iran, le Japon et la France, d'après les derniers chiffres en la possession d'Al-Jaber. Un premier groupe de supporters venus de l'Arabie saoudite voisine est attendu cette semaine dans les hébergements les moins chers, a-t-il fait savoir.

Le Qatar attend plus d'un million de visiteurs pendant la compétition, du 20 novembre au 18 décembre. Selon un bilan mi-octobre, 2,89 millions de billets sur 3,1 millions disponibles avaient été vendus. Le Qatar étant le plus petit pays à organiser la Coupe du monde, de nombreux supporters étrangers s'inquiétaient de la disponibilité des hébergements et de leurs tarifs.