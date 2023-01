Coupe du monde: les tirs-au-but face aux Bleus, la causerie de Messi... Les secrets de la victoire de l'Argentine

Dans une interview accordée au média argentin TyC Sport, le troisième gardien de l'Argentine Franco Armani dévoile comment toute l'équipe s'est impliquée pour préparer la séance de tirs-au-but et comment Messi a réussi à motiver les siens avant la finale face à la France.

Cantonné au banc tout le long de la Coupe du monde, le troisième gardien de l'Argentine Franco Armani, qui évolue à River Plate, a dévoilé quelle a été son importance en coulisses. Surtout au moment d'aider Dibu Martinez à préparer les tirs-au-but lors des entraînements. Il a également évoqué l'importance de Lionel Messi et de sa causerie juste avant la finale face à la France.

"Tout a été étudié, évidemment cela s'est passé comme nous l'avions prévu"

Franco Armani a expliqué comment tout le groupe de l'Argentine avait préparé les séances de tirs-au-but et aidé Emiliano Martinez à anticiper les tirs des joueurs français. "En suivant ce qu'on avait analysé, les mecs se mettaient à tirer et avec Gerónimo Rulli nous aidions Dibu, en prenant toujours les choses au sérieux", a expliqué l'ex-joueur de l'Atlético Nacional dans une interview pour TyC Sports.

"Cela pouvait être sur des détails mais dès que nous voyions quelque chose, nous le disions à Dibu, qui prenait naturellement les conseils, poursuit-il. Nous avons formé un très bon groupe de travail parce que nous avions beaucoup de confiance. Chacun a pu s'exprimer et partager son savoir. Tout a été étudié, évidemment cela s'est passé comme nous l'avions prévu."



Franco Armani admet en revanche ne pas avoir d'influence sur la tactique d'Emiliano Martinez visant à déstabiliser les prochains tireurs en discutant avec eux ou l'arbitre : "C'est quelque chose qui lui vient naturellement quand il est sur le terrain. Il n'a rien partagé avec nous. Je l'aime beaucoup, c'est un excellent garçon. Le public l'aimait beaucoup".

Des souvenirs familiaux, des compliments: les secrets de Messi

Interrogé sur le contenu de la causerie d'avant-finale de Lionel Messi et de son importance dans le vestiaire, le portier de River Plate ne mâche pas ses mots: "Messi est un leader absolu à l'intérieur et à l'extérieur du vestiaire." "Je me souviens de paroles motivantes, selon lesquelles nous devions profiter de cette opportunité qui ne se présente pas tous les jours", dévoile-t-il.

"Je me souviens aussi qu'il évoquait des souvenirs de la famille, des mots très encourageants et gratifiants qui vous donnent envie d'aller sur le terrain et de dévorer l'adversaire. La vérité est qu'il le méritait plus que quiconque. C'était la seule chose dont il avait besoin pour mettre un point final à sa carrière. Il a tout donné dans chaque match. Vous l'avez vu et vous avez eu envie de le serrer dans vos bras et de le féliciter pour son dévouement. C'est une personne très humble et ouverte à tout", a-t-il conclu.