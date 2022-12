France-Argentine: l'incroyable record de Messi, premier joueur à marquer dans toutes les phases d'un même Mondial

Après son ouverture du score face à la France ce dimanche en finale de la Coupe du monde, Lionel Messi est encore un peu plus entré dans la légende de la compétition. Le capitaine de l'Argentine est devenu le premier joueur à avoir marqué en phases de groupes, en huitièmes, en quarts, en demies et en finale d'une même édition.

Cela ne pouvait être que lui. Observé par près d'un milliard de spectateurs pour cette finale de la Coupe du monde, Lionel Messi se savait en mission pour tenter d'aller décrocher son premier (et dernier) sacre avec l'Albiceleste. Le capitaine de l'Argentine n'a pas déçu en transformant son penalty face à Hugo Lloris (1-0, 23e) pour ouvrir le score face à l'équipe de France.

> Suivez la finale entre la France et l'Argentine sur RMC Sport

Messi buteur à tous les étages d'une même Coupe du monde

Auteur de son sixième but, dont quatre penalties, depuis le début de la compétition, Leo Messi est encore entré un peu plus dans la légende du Mondial. En étant titulaire ce dimanche, le numéro 10 en avait profité pour coiffer Lothar Matthaüs au poteau, devenant celui qui compte le plus de matchs disputés en Coupe du monde (26 rencontres, contre 25 pour l'Allemand). Et en inscrivant ce premier but, il a ajouté un autre record à son palmarès déjà XXL.

Buteur lors de la phase de groupes contre l'Arabie Saoudite (1-2) et le Mexique (2-0), le septuple Ballon d'or a également trouvé le chemin des filets en huitièmes de finale contre l'Australie (2-1), en quarts de finale face aux Pays-Bas (2-2, 4 tirs au but à 3) puis en demi-finales contre la Croatie (3-0). Ce nouveau penalty en finale lui a permis de valider le statut de seul homme ayant marqué à tous les stades d'une seule et même édition de la Coupe du monde. Une statistique à la hauteur de la légende argentine.

Bien parti pour aller décrocher une troisième étoile dans l'histoire de l'Albiceleste, avec un avantage de deux buts à la pause (2-0), nul doute que "la Pulga" est toutefois prêt à mettre de côté ses records personnels au profit d'un triomphe collectif au stade de Lusail.