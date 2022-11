Coupe du monde: Luis Enrique aimerait une victoire de l'Argentine si l'Espagne est éliminée

Lors d'un live sur Twitch, le sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique a évoqué ses favoris pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. En cas d'élimination de la Roja, il aimerait voir Lionel Messi triompher.

C’était le 1er juillet 2018. Au bout du suspense, au stade Loujniki de Moscou, l’Espagne prenait la porte dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde, sortie par la Russie aux tirs au but (1-1, 4-3 tab). Une grosse désillusion que la Roja va tenter de faire oublier cet hiver au Qatar. Revigorée par son bon parcours lors du dernier Euro (défaite en demi-finale face à l’Italie, aux tirs au but), elle devra confirmer et commencer par sortir d’un groupe costaud avec l’Allemagne, le Costa Rica et le Japon.

"Notre objectif est de terminer en tête de notre groupe. J'espère que l'Espagne sera la surprise de ce Mondial, même si pour moi ce ne serait pas une surprise. Il faudra jouer avec nos armes, avoir le ballon, amener notre jeu", a expliqué Luis Enrique vendredi soir lors d’un live sur son compte Twitch. Car oui, le sélectionneur de l’Espagne a décidé de se lancer dans le stream pendant la compétition (20 novembre-18 décembre) pour s’adresser directement aux fans et répondre à leurs questions. Interrogé sur ses favoris pour la victoire finale, il a cité spontanément le Brésil et l’Argentine.

"Messi doit prendre sa retraite avec un Mondial"

"Il y a aussi les champions du monde français, l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre, les Pays-Bas et la Belgique", a-t-il dit devant une large audience, avec un pic à 166.000 spectateurs. Ancien coach du FC Barcelone, Luis Enrique a aussi eu un mot pour deux de ses anciens joueurs. "Si nous ne gagnons pas la Coupe du monde, j’aimerais que ce soit l’Argentine. Un joueur de classe mondiale comme Leo Messi doit prendre sa retraite avec une Coupe du monde. Ce sera sans doute sa dernière Coupe du monde, même s’il pourrait jouer la prochaine. Bon, je préfère que ce soit l’Espagne qui gagne. Il y a aussi l’Uruguay, pour Luis Suarez, bien sûr", a-t-il confié.

Âgé de 35 ans, comme Suarez, Messi a déjà annoncé que la Coupe du monde au Qatar serait sans doute sa dernière. "C’est mon dernier Mondial. Sûrement. Je me sens bien physiquement, j’ai pu faire une très bonne pré-saison cette année, que je n’avais pas pu faire l’année dernière, c’était essentiel pour arriver où j’en suis, avec un bon état d’esprit et beaucoup d’espoir" expliquait-il le mois dernier à ESPN.