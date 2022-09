Équipe de France: "Le maraboutage? Ça ne me pose pas de problème", assure Deschamps

Présent ce jeudi en conférence de presse, Didier Deschamps a répondu à une question sur les marabouts, dont il est notamment question dans l’affaire Pogba. Et le sélectionneur des Bleus ne s’est pas montré réfractaire à cette pratique très répandue dans certains pays africains.

Didier Deschamps s’attendait sans doute à être questionné au sujet de Paul Pogba. Mais pas forcément sur les marabouts d’Afrique. Lors de sa conférence de presse, ce jeudi, le sélectionneur des Bleus a été interrogé en ces termes: "Depuis que vous êtes entraîneur de l’équipe de France, est-ce qu’en sélectionnant les joueurs, vous pensez au rituel du maraboutage? Est-ce que le maraboutage, ça vous dit quelque chose?"

Une référence évidente à l’affaire Pogba, qui oppose depuis plusieurs semaines Paul Pogba et son grand frère Mathias. "Je vis sur la même planète que vous, a répondu Deschamps. C’est quelque chose qui est présent depuis… je ne sais pas, je n’étais pas né certainement. Chacun a cette liberté aussi de croyance. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je ne suis pas là pour juger. Si ça permet à certains de mieux se sentir psychologiquement ou autres… ce n’est pas quelque chose qui est découvert aujourd’hui. Ça fait partie de l’environnement du sport et même en dehors du sport."

Trois nouveaux convoqués avec les Bleus

Au-delà de cette aparté, Deschamps a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter l’Autriche (le 22 septembre au Stade de France) et le Danemark (le 25 septembre à Copenhague) en Ligue des nations. Il s’agit du dernier rassemblement des Bleus avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. En l’absence de nombreux cadres, à l'infirmerie, trois nouveaux visages ont été convoqués: Benoit Badiashile, le défenseur central de Monaco (21 ans), Youssouf Fofana, le milieu de terrain de Monaco (23 ans), et Randal Kolo Muani, l’attaquant de l’Eintracht Francfort (23 ans).