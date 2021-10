Barça: Pjanic nie avoir approuvé le départ de Koeman, malgré un like sur Instagram

Accusé d'avoir "liké" sur les réseaux sociaux une publication appelant au départ de Ronald Koeman, quelques heures avant son renvoi du FC Barcelone, Miralem Pjanic a tenu à s'expliquer dans un communiqué. Le joueur, prêté cette saison au Besiktas Istanbul, assure qu'il ne s'est jamais félicité de l'éviction du coach néerlandais.

Il l'assure, ce n'était pas volontaire. Prêté cette saison par Barcelone au Besiktas Istanbul, Miralem Pjanic s'est retrouvé au cœur d'une polémique ces dernières heures en Espagne, comme le rapporte Mundo Deportivo. En cause: un "like" qu'il aurait lâché sur ses réseaux sociaux sur la publication d'un internaute appelant au licenciement de Ronald Koeman, quelques heures avant le renvoi du coach néerlandais dans la nuit de mercredi à jeudi. Face aux critiques, Pjanic a choisi de se défendre sur Twitter.

"Je souhaite le meilleur à Koeman"

"Dans un monde où tout le monde a les yeux rivés sur les écrans, il est très facile de mal comprendre quelqu'un et de sortir les choses de leur contexte, écrit l'ancien joueur de Metz et Lyon. Tout au long de ma carrière, je n'ai jamais voulu blesser quelqu'un intentionnellement, indirectement ou directement. J'ai été élevé dans le respect de tous. Je souhaite à Ronald Koeman le meilleur pour son avenir. Je continuerai à me concentrer sur ce qui est le mieux pour mon équipe."

Une façon de ne pas se mettre à la faute alors qu'il appartient au Barça jusqu'en 2024? Dans de récents entretiens, l'international bosnien s'est souvent montré très dur avec Koeman, dénonçant un manque de considération de sa part.

"Si quelqu'un m'a manqué de respect au club? Oui, l'entraîneur", avait-il lâché en septembre dans les colonnes de Mundo Deportivo. Rebelote début octobre au micro de beIN Sports Turquie: "Je ne sais toujours pas ce que voulait Koeman, il n'a pas essayé de m'expliquer les choses, ni de trouver une solution. C'est moi qui allait lui demander ce qu'il attendait de moi." Invité à réagir à ces déclarations, Koeman avait pointé du doigt la "frustration" de Pjanic.

Utilisé seulement à 19 reprises la saison dernière en Liga, le milieu de 31 ans retrouve du temps de jeu à Besiktas, actuel troisième du championnat turc. De son côté, le Barça, neuvième de Liga après une nouvelle défaite face au Rayo Vallecano (1-0) mercredi, a fini par virer Koeman et devrait sauf surprise choisir Xavi pour le remplacer.