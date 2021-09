Coupe du monde tous les deux ans: "Les joueurs vont craquer", alerte Busquets

Dans le cadre d'une conférence de presse de l'équipe nationale d'Espagne, Sergio Busquets a partagé son inquiétude par rapport au projet de la FIFA d'organiser la Coupe du monde (et l'Euro) tous les deux ans. Pour le milieu de terrain du Barça, les joueurs souffriraient de ce potentiel changement de calendrier.

Sergio Busquets n'est absolument pas emballé par le projet de la FIFA. Le milieu de terrain espagnol a exprimé sa désapprobation quant à l'idée de faire disputer une grande compétition à chaque été, en organisant la Coupe du monde et l'Euro tous les deux ans au lieu de quatre. "Les calendriers s'alourdissent de plus en plus et on accorde de moins en moins d'attention au joueur", a pesté le cadre du FC Barcelone en conférence de presse de l'équipe nationale d'Espagne ce samedi, selon la retranscription d'El Correo.

"Pour moi, une Coupe du monde tous les deux ans, c'est compliqué. À un moment donné, le joueur va craquer. Tout cela peut finir par faire des ravages. C'est une chose qui doit être évaluée de plusieurs points de vue, et pas seulement de celui d'une seule des parties", a conclu Sergio Busquets, qui est donc tout aussi préoccupé que l'UEFA.

L'UEFA inquiète

L'instance dirigeante du football européen a fait savoir, dans un courrier adressé à la principale association de supporters sur le continent, qu'elle était hostile au projet porté sur la scène médiatique par Arsène Wenger. "L'UEFA et ses associations nationales émettent de sérieuses réserves et de graves inquiétudes quant aux informations sur les plans de la FIFA", a écrit Aleksander Čeferin, président de l'UEFA.

"Compte tenu de l'impact majeur que cette réforme peut avoir sur l'ensemble de l'organisation du football, il y a un étonnement généralisé quant au fait que la FIFA semble lancer une campagne médiatique pour pousser sa proposition, a ajouté Aleksander Ceferin. Alors que de telles propositions n'ont pas été présentées aux confédérations, aux associations nationales, aux ligues, aux clubs, aux joueurs, aux entraîneurs, aux clubs et à toute la communauté du football".