Croatie-Belgique: le gros bug de la télé belge, les fans privés des 35 premières minutes du match sur le web

En raison d’une panne du flux vidéo de la RTBF sur le web, la chaîne de télévision belge n’a pas été en mesure en diffuser la première demi-heure du match décisif de la Coupe du monde entre la Belgique et la Croatie, ce jeudi à Al-Rayyan, sur son site internet.

Jeudi noir pour le football belge. Incapables de battre la Croatie malgré de nombreuses occasions franches ce jeudi au stade Ahmed-Ben Ali d'Al Rayyan (0-0), les Diables Rouges sont éliminés de la Coupe du monde 2022. Une élimination prévisible tant les partenaires de Kevin de Bruyne ont été très loin de leur niveau de 2018 au Qatar.

Comme un mauvais présage, la RTBF, diffuseur de la rencontre à la télévision belge mais aussi sur le net, a connu un énorme bug au pire moment. C'est-à-dire dès le début de cette rencontre capitale pour l'avenir des Diables Rouges au Mondial.

Le bug "solutionné pour la dernière heure"

C’est le flux vidéo sur le digital (et non la retransmission télévisée) qui a été impactée. Compte tenu de l’horaire du match (coup d’envoi à 16h), de nombreux fans étaient au travail et suivaient le choc face aux Croates en ligne. Autant dire qu’ils ont dû avoir envie de jeter leur portable ou leur tablette par la fenêtre.

Car en raison d’une panne d’Auvio, le système vidéo de la RTBF, ils ont été privés des 35 premières minutes du match. Selon Sudinfo, le souci a été "solutionné pour la dernière heure." Ce bug survient au lendemain du couac de TF1 qui a rendu l’antenne avant que le résultat définitif du match France-Tunisie ne soit modifié par une décision arbitrale après le coup de sifflet final. La première chaîne française a décidé d’exprimer son mécontentement dans un courrier adressé à la Fifa.