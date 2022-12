Brésil-Croatie: le chef d’œuvre de Neymar pour guider la Seleçao et égaler le roi Pelé

Le numéro 10 du Brésil Neymar a inscrit le premier but de la Seleçao en prolongation du quart de finale de la Coupe du monde face à la Croatie vendredi à Al-Rayyan. Un petit bijou qui lui permet d'égaler le record de but en sélection brésilienne du Roi Pelé.

On voit les grands joueurs lorsqu’ils répondent présent dans les grands matchs. Démonstration ce vendredi avec Neymar. Alors que le Brésil était accroché par la Croatie lors de ce premier quart de finale de la Coupe du monde ce vendredi à Al-Rayyan, l’attaquant du PSG a cru éviter à son équipe une terrible séance de penalties. A la 105eme minute, "Ney", plein axe, s'appuie sur Rodrygo puis Paqueta dans un jeu somptueux à une touche de balle avant de dribbler le gardien croate Dominik Livakovic (pourtant excellent depuis le début du match) et de marquer dans le but vide.

Neymar rejoint Pelé

Ce petit bijou de technique et de vélocité permet à Neymar d’entrer enfin dans l’histoire du football brésilien en égalant le record de buts du Roi Pelé en sélection : 77 en 124 sélections. Mais alors que le Brésil pensait s'être ouvert les portes des demies, Petkovic s'est chargé d'égaliser et de prolonger le suspense.