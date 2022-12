Croatie-Maroc: le fair play de Regragui, qui promet de "revenir plus fort"

Après la défaite du Maroc (2-1) face à la Croatie samedi lors de la petite finale de Coupe du monde, Walid Regragui a indiqué que ses joueurs ont été "au bout du bout" physiquement. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas ne cachait pas par ailleurs sa fierté du parcours réalisé au Qatar.

Le Maroc échoue au pied du podium. Ce samedi, les Lions de l'Atlas ont connu la défaite face à la Croatie (2-1) lors de la petite finale. Pour autant, la sélection dirigée par Walid Regragui a marqué l'histoire de la compétition et de son pays, devenant la première nation africaine à rejoindre le dernier carré.

Après avoir éliminé l'Espagne et le Portugal, le Maroc a échoué face à la France (2-0). Trois jours après ce revers, les forces manquaient aux hommes de Regragui. "On a manqué de justesse et de fraîcheur. On ne va pas se mentir, sans se cacher, on a été au bout du bout, a confié le sélectionneur au micro de Bein Sports après la partie. On a été à notre maximum, le moteur a cassé aujourd'hui. Il nous manquait Romain Saïss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui. Puis dans le match, on perd Jawad El Yamiq et Achraf Dari dans l'axe. On finit avec une charnière centrale inédite, les cadres étaient fatigués. On a essayé de ramener de la fraîcheur avec les jeunes, ils ont donné ce qu'il fallait et ont appris de ce match je l'espère pour le futur."

Le Maroc a encaissé l'ouverture du score dès la 7e minute par l'intermédiaire d'une tête plongeante de Josko Gvardiol. Si Achraf Dari a égalisé dans la foulée (9e), la Croatie a repris l'avantage grâce à Mislav Orsic (42e). "On aurait souhaité terminer sur le podium mais je pense que la Croatie méritait cette victoire au vu de l'expérience. Ils ont bien géré et n'ont pas voulu lâcher, a commenté Regragui. C'était un beau match, on a vu qu'on était pas loin. On va apprendre de ça."

"On a uni notre pays le temps d'un mois"

Arrivé fin août dernier après le départ de Vahid Halilhodzic, Walid Regragui espère pouvoir désormais s'appuyer sur ce Mondial pour construire la suite: "On est heureux parce qu'on est dans les quatre meilleures équipes du monde. On progresse, on a donné une belle image et on a encore du travail. On est satisfait à la fin même si la défaite est amère mais je pense qu'elle est méritée, a reconnu encore le technicien. Le plus important pour moi en tant que coach et je pense pour le public marocain, c'est que l'équipe n'a pas lâché."

"On va revenir plus fort, a promis Regragui. Ce que je retiens, c'est qu'on a uni notre pays le temps d'un mois. Tout le monde était heureux." Pour les échéances à venir, la prochaine Coupe d'Afrique des nations se tiendra en janvier 2024. Les performances du Maroc seront forcément scrutées avec beaucoup d'attention.