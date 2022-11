Coupe du monde: la FIFA refuse que le Danemark porte un maillot avec un slogan politique

Le Danemark ne pourra pas effectuer ses entraînements avec un maillot affichant un slogan en faveur des droits humains "pour tous", a fait savoir la fédération danoise de football, indiquant avoir obtenu une réponse négative de la FIFA.

Pas d'exception, la FIFA s'en tient à sa ligne de conduite: "Se concentrer sur le football". L'instance mondiale a fait savoir au Danemark que les joueurs de son équipe nationale ne seraient pas autorisés à porter un maillot d'entraînement affichant le slogan "Human Rights for All" ("Droits de l'homme pour tous") durant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"Nous avons envoyé une demande à la FIFA, mais la réponse est négative. Nous en sommes désolés, nous devons en prendre acte", a déclaré Jakob Jensen, directeur exécutif de la fédération danoise de football, cité jeudi par DR.

Un logo estompé pour l'équipementier de la sélection

Dans son règlement pour la Coupe du monde, la FIFA interdit aux équipes d'afficher des messages politiques sur ses équipements. L'article 27 énonce: "Il est interdit aux joueurs et officiels d’afficher des messages ou slogans de nature politique, religieuse ou personnelle dans quelque langue ou sous quelque forme que ce soit sur leur tenue, leur équipement (sacs, récipients pour les boissons, valises médicales, etc.) ou leur corps". Cette restriction vaut en théorie pour les matchs, mais aussi les "séances d'entraînement officielles" et les autres "activités officielles organisées par la FIFA".

Dans le groupe D de la France, de l'Australie et de la Tunisie, le Danemark est l'un des pays européens en première ligne sur le thème des droits humains au Qatar. La marque de sport Hummel, équimentier de la sélection, a décidé en septembre d'estomper ses logos de ses maillots officiels en "protestation" contre l'émirat.

"Nous ne souhaitons pas être visibles pendant un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes", déclarait la marque danoise, en référence à un bilan des chantiers qataris vivement contesté. Les organisateurs qataris avaient répondu, estimant que l'équipementier "dévalorisait" les progrès réalisés par le pays.