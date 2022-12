EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Portugal-Suisse en direct

Bonsoir et bienvenue pour ce match en live

C'est le dernier, et c'est un sacré feu d'artifice: au programme ce mardi soir, après Maroc-Espagne, le dernier huitième de finale de cette Coupe du monde au Qatar. il oppose le Portugal et la Suisse. Si le Portugal n'a jamais semblé aussi fort collectivement en Coupe du monde, il traîne parfois comme un boulet le dossier Cristiano Ronaldo qui est devenu plus un poids qu'un moteur pour Fernando Santos, qui a pour la première fois officiellement tancé sa star lundi en conférence de presse.

La Suisse, qui a bien résisté face au Brésil avant d'arracher sa qualification dans un match "tout pour l'attaque" face à la Serbie a déjà fait tomber des favoris en huitième de finale, les Bleus et leurs supporters s'en souviennent.

Alors, Cristiano Ronaldo ou pas? Réponse avec la publication es compos à partir de 18h30. Coup d'envoi sur BeIN Sport et TF1 à 20h. A suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.