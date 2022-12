Equipe de France: de livreur de pizzas à la Coupe du monde, l’étonnant destin de Youssouf Fofana

A deux jours du quart de finale de la Coupe du monde France-Angleterre samedi soir (20h), le milieu de terrain Youssouf Fofana est revenu sur son passé de livreur de pizzas.

Tous les chemins mènent à la Coupe du monde au Qatar. Même les plus improbables. Si Youssouf Fofana n’a pas volé sa place dans le groupe de Didier Deschamps pour le Mondial, le jeune milieu de terrain international (23 ans - 6 sélections) n’a pas eu le parcours d’un enfant prodige. Avant de faire les beaux jours de Strasbourg puis de l’AS Monaco, le natif de Paris est passé par la case INF Clairefontaine.

Une institution dans laquelle ont grandi de nombreux futurs internationaux mais qui n’est pas non plus une garantie. La preuve avec Youssouf Fofana. Après deux années passées dans le centre des Yvelines, le Monégasque fut contraint de re-basculer dans le foot amateur, faute de prétendants chez les pros. Et aussi de travailler comme livreur de pizzas pour gagner sa vie.

"La meilleure manière de gagner de l'argent tout en essayer de poursuivre mes rêves"

"Quand on sort d’un endroit comme Clairefontaine, il y a des doutes, a raconté Youssouf Fofana ce jeudi lors du point presse des Bleus à deux jours du quart de finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre. Et comme il y a ces doutes, il faut penser à faire autre chose, il faut avancer dans la vie. On prend de l’âge et on a besoin d’argent. (Livrer des pizzas) C’était la meilleure manière d’en faire tout en essayer de poursuivre mes rêves."

Dans un entretien accordé au mois de septembre à L’Equipe, le Monégasque avait expliqué qu’il avait aussi été motivé par l’envie de profiter des bons moments avec ses potes, Moussa Diaby et Amine Harit en tête, qui évoluaient quant à eux dans des clubs pros : "Le truc qui coinçait, c’est quand ils revenaient en vacances, il fallait les suivre. Il faut trouver un travail assez bien payé. Là, c’était un peu plus compliqué (rires). Donc je livrais des pizzas. C’est anecdotique, ça a duré quelques mois, mais j’aime bien m’en souvenir. Ça me permet de garder les pieds sur terre."