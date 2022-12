Equipe de France: le fin mot de l’histoire de Mbappé avec le trophée Budweiser

Kylian Mbappé (23 ans) a posé avec le trophée d’homme du match sans afficher la marque Budweiser, qui le sponsorise, comme il en a la possibilité. La FFF et la Fifa se sont aussi entretenues après que l’attaquant a zappé le point-presse obligatoire les deux premières fois

Kylian Mbappé a démarré une belle collection de trophées rouges au Qatar. Celui remis par la marque de bières Budweiser, sponsor de la Coupe du monde, à chaque homme du match. L’attaquant de l’équipe de France l’a reçu à trois reprises en autant de titularisations… sans jamais afficher le nom de la marque sur chaque cliché immortalisant la scène. Et il en a tout à fait le droit.

Bien conscients qu’il y a différentes croyances au sein des joueurs durant ce Mondial, la FIFA et Budweiser ont mis à disposition deux trophées lors de chaque rencontre: un avec la marque bien visible et l’autre sans. Libre ensuite à chaque joueur de choisir leur trophée en fonction de ses croyances religieuses ou convictions personnelles. Selon nos informations, le joueur du PSG choisit la seconde option car il "ne souhaite pas faire la promotion d’une marque d’alcool".

La seule obligation demandée au joueur élu homme du match est de participer à l’activité média liée à l’homme du match. Lors des deux premières fois (contre l’Australie et le Danemark), Mbappé n’avait fait que poser avec le trophée sans répondre à la presse. La FFF a reçu un petit avertissement de la part de la FIFA à la suite de ces fois-là.

La prise de parole de Mbappé appréciée par la Fifa

Pour la troisième (après son doublé contre la Pologne), Mbappé est bien venu en conférence de presse répondre à trois questions et a voulu apaiser la situation en disant qu’il ne souhaitait pas mettre dans l’embarras sa fédération qui n’a finalement pas reçu d’amende qu’il s‘était dit prêt à payer le cas échant. Des échanges ont eu lieu entre la FFF et la FIFA pour aplanir le sujet et la prise de parole du numéro 10 français après la Pologne a été apprécié au sein de l’instance internationale.