Equipe de France: Le Graët répond aux critiques sur la gestion du cas Benzema et défend le staff des Bleus

Invité ce dimanche de Bartoli Time sur RMC, Noël Le Graët s'est montré sans filtre ni concession. Outre une réponse sur certaines critiques concernant la prolongation de Didier Deschamps pour quatre ans, le président de la FFF a évoqué la gestion du forfait de Karim Benzema.

Sans filtre. Noël Le Graët n'a pas hésité à se montrer très cash ce dimanche, lors de l'interview qu'il a accordée à RMC dans l'émission Bartoli Time. Le président de la Fédération française de football, qui a réagi à l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, a aussi évoqué la gestion du cas Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid avait dû déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022.

"Il était blessé, il est malheureusement reparti, je le regrette, assure le dirigeant. J'admire la carrière de Benzema, qui a fait la meilleure année de sa vie, de sa carrière. Malhreusement, au premier ou deuxième entraînement, il a un petit pépin. J'ai une grosse admiration pour lui."

"Ce que dit son entourage? Je m'en fiche"

Son forfait fait pourtant jaser. L'entourage du Ballon d'or estime, de son côté, que le joueur a été mal géré par le staff des Bleus et qu'il aurait pu rester dans le groupe pour jouer la fin de la compétition. D'autant qu'il a finalement repris rapidement le chemin de l'entraînement en club.

"Ce que dit son entourage? Je m'en fiche, répond Le Graët. Le staff a fait ce qu'il fallait. On avait 24 joueurs, on a terminé à 24 donc le staff a été très certainement performant. Benzema a repris l'entraînement quand la compétition se terminait, pas avant. Ceci dit, je regrette. Tout en me disant que Giroud n'aurait peut-être pas joué et on n'aurait peut-être pas marqué autant de buts."