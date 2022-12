Equipe de France: ce que la Fifa pense du jeu des Bleus dans cette Coupe du monde

Le groupe d'étude technique de la Fifa, dirigé par l’Allemand Jürgen Klinsmann, a livré ce lundi son sentiment sur le début de la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2022. Avec une mention spéciale pour l’équipe de France et le travail défensif de ses attaquants.

A l’aube des demi-finales, les experts de la Fifa se sont réunis ce lundi au Qatar afin de débriefer le début de la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2022. Ce groupe technique, dirigé par l’Allemand Klinsmann, comprend l’Italien Alberto Zaccheroni, le Sud-Coréen Cha Du-Ri, le Nigérian Sunday Oliseh, le Colombien Faryd Mondragon et le Suisse Pascal Zuberbühler. Les six spécialistes, alignés sur une scène, se sont exprimés face à la presse, en illustrant leurs propos par des photos, des schémas et des graphiques projetés sur un écran géant.

L’occasion de saluer notamment le comportement de plusieurs grands joueurs offensifs, qui effectuent un précieux travail de pressing et de repli au Moyen-Orient. "Défensivement, en général, nous avons vu des joueurs très importants comme Hakim Ziyech ou Antoine Griezmann, qui se sont sacrifiés pour le bien de l’équipe", a souligné Zaccheroni, l'ancien coach de l’AC Milan et de la Juventus, qui a également dirigé l’équipe du Japon. Avant de saluer la force de frappe de la France: "C’est l’équipe la plus dangereuse dans la surface, que ce soit avec les qualités d’Olivier Giroud et de Kylian Mbappé, ou parce que les milieux ont fait du très bon travail, à commencer par Adrien Rabiot qui couvre 80 mètres avec une grande qualité."

"L’énorme travail" d’Amrabat avec le Maroc

Le coach italien a aussi félicité les Lions de l’Atlas, qui affronteront les Bleus ce mercredi en demi-finale (20h), pour leur parcours déjà légendaire: "Le Maroc a fait un travail magnifique, en exploitant au mieux ses compétences. Il a beaucoup joué sur les flancs, il a étiré la défense adverse, il a mis beaucoup de densité au milieu de terrain pour essayer de récupérer le ballon devant la défense. Des quatre demi-finalistes, c’est l’équipe qui a défendu le plus bas. Mais les Marocains ont fait un superbe travail quand ils ont récupéré le ballon, ils ont exploité au mieux leur énergie et leur vitesse."

Sunday Oliseh, l’ex-sélectionneur du Nigéria, a lui aussi plébiscité la formation de Walid Regragui: "Le Maroc, c'est l’équipe qui a le mieux animé sa compacité défensive durant tout le tournoi. Il y a eu des sacrifices de toute l'équipe sans ballon. Ils ont aussi un joueur qui, à mon avis, fait un énorme travail: Sofyan Amrabat, qui comble beaucoup les lacunes. Et quand ils sont en phase de défense, les Marocains jouent beaucoup en triangles. Dans ce cas, il est difficile pour l’adversaire de faire une passe et de briser les lignes facilement sans avoir une forte opposition. Résultat? Le Maroc n'a encaissé qu'un seul but, non pas marqué par les adversaires, mais contre son camp."

L’Espagne invitée à changer pour gagner

Après avoir vanté la "grande qualité" du milieu de terrain de la Croatie ou les prestations décisives des gardiens de but, le groupe technique de la Fifa s’est permis quelques recommandations à l’attention de l’Espagne, sortie en 8es de finale par le Maroc, avec un jeu de possession stérile (0-0, 3 tab à 0).

"Nous admirons ce que l’Espagne a fait de 2008 à 2012, elle a révolutionné le football. Beaucoup ont adopté son style. Mais dans cette Coupe du monde, nous avons vu que les équipes recherchent quelque chose de différent. Elles savent déjà comment jouer contre l’Espagne, a expliqué Klinsmann. Nous pensons qu’il est peut-être nécessaire de jouer avec un 9 pur afin d’être capable de finir les actions. Nous ne disons pas que l’Espagne doit arrêter avec son jeu de passes. C’est fantastique, mais ce n’est peut-être plus comme ça qu’on obtient des résultats".