Equipe de France: comment Griezmann est redevenu un immense joueur

Repositionné à un poste de milieu relayeur depuis le début de la Coupe du monde 2022, Antoine Griezmann réalise un tournoi éblouissant. En cinq matchs et avant de défier le Maroc en demi-finale ce mercredi (20h), le désormais meilleur passeur de l’histoire des Bleus a prouvé à tous ceux qui doutaient de lui après une période extrêmement compliquée qu’il était toujours un joueur unique.

9 novembre dernier, annonce de la liste de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France vient tout juste de révéler le groupe retenu pour disputer la Coupe du monde 2022 et un secteur retient toutes les attentions: le milieu de terrain. Alors que les Bleus ont perdu leurs deux piliers de 2018 dans l’entrejeu avec les forfaits de Paul Pogba et N’Golo Kanté, les joueurs appelés pour évoluer à ce poste (Tchouaméni, Rabiot, Fofana, Guendouzi, Camavinga, Veretout) ne rassurent pas les observateurs et tous les amoureux de l’équipe de France ou presque émettent de nombreuses réserves. Sans vraiment se douter que la solution se trouve finalement un cran plus haut.

>> Equipe de France: toutes les infos à J-2 de la demi-finale contre le Maroc

Qui aurait alors pu se dire que le joueur susceptible de faire briller le milieu de terrain français au Qatar était en fait un attaquant capable de claquer des saisons à 40 buts toutes compétitions confondues (2015-2016 avec l'Atlético de Madrid) et l'actuel troisième meilleur buteur de l'histoire de l’équipe de France avec 42 réalisations ? L’hypothèse de voir Antoine Griezmann occuper un poste de milieu relayeur est très vite arrivée sur la table et la question a même été posée à Didier Deschamps dès la révélation de sa fameuse liste. Mais personne n'imaginait alors que l’ancien joueur de la Real Sociedad allait pouvoir endosser ce costume avec une telle réussite.

L'une des clefs du système de Deschamps

Depuis le début du Mondial qatari, Antoine Griezmann est tout simplement étincelant à un poste qu’il n’avait pourtant jamais expérimenté en match officiel avant le début du tournoi. Bien épaulé par les solides Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot dans le 4-3-3 mis en place par le staff de l’équipe de France, Griezmann est l’un des éléments clefs de la réussite des Bleus, qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe du monde (mercredi à 20h contre le Maroc). Précieux dans ses efforts défensifs (4,5 ballons récupérés par match sur les quatre premières rencontres) et toujours aussi impressionnant par sa vista en attaque, le troisième du Ballon d’or 2016 et 2018 apporte équilibre et créativité à la formation de Didier Deschamps. Malgré une position beaucoup plus reculée, le numéro 7 reste le maître à jouer des Bleus et les statistiques (avant le match contre l’Angleterre) le prouvent: 2,67 passes décisives espérées, 48 passes par match, 75,3% de passes réussies vers les 30 derniers mètres,

Petit: "Trois ans qu'on avait l'impression qu'il portait le poids du monde sur ses épaules"

"Il est tellement précieux dans le jeu, dans l'équilibre. C'est un garçon qui adore courir, qui est toujours en mouvement et a une très bonne lecture de ses adversaires et de ses coéquipiers. (...) Il joue à une touche de balle, il ne se complique pas la vie et son jeu est léché. Le haut niveau, c'est de jouer un football simple et lui simplifie le jeu des Bleus en permanence, soulignait Emmanuel Petit sur RMC après la victoire des Bleus en 8e de finale contre la Pologne (3-1). J'ai toujours défendu Griezmann, même quand c'était compliqué au Barça ou à l'Atlético. Il fallait lui laisser du temps. Cela faisait trois ans qu'on avait l'impression qu'il portait le poids du monde sur ses épaules et que quoi qu'il fasse, il se ferait toujours défoncer et critiquer. Il fallait lui donner le temps de se retrouver", a complété le champion du monde 1998.

Voir Griezmann retrouver le sourire sur un terrain de football n’est pas anecdotique au regard des derniers mois - voire années - très compliqués du Français. Depuis le sacre des Bleus en Russie il y a quatre ans, le Mâconnais a notamment dû digérer son expérience manquée au Barça, où il n’a jamais su s’imposer et retrouver le rayonnement qui était le sien avec l’Atlético de Madrid. En Catalogne, "Grizou" a tellement été fantomatique qu’il a même fini par être chambré… par les dirigeants blaugrana. "Tu as laissé un super souvenir en donnant tous tes encouragements au Palau (la salle de basket du Barça, ndlr) mais, sur la pelouse, malheureusement, je ne pense pas tant que ça...", avait lâché Miguel Camps, l'un des hommes de confiance du président Joan Laporta au sein du conseil d’administration du Barça.

Remplaçant à l'Atlético en début de saison... et un statut remis en cause en Bleu

En début de saison 2022-2023, le calvaire de Griezmann s’est poursuivi. Au centre d’un bras de fer économique entre le Barça, à qui il appartenait encore, et l’Atlético de Madrid, où il était prêté, le Français devait se contenter d’un statut de remplaçant et de moins de 30 minutes par match. Même si les plus optimistes préféraient se dire que cette situation allait lui permettre d’arriver frais au Qatar, les autres (plus lucides ?) ne pouvaient que s’inquiéter devant la perspective de voir arriver au Qatar l’un des cadres des Bleus en manque de rythme. Finalement, le Barça et l’Atlético ont fini par trouver un accord et, à partir de début octobre, Griezmann a pu retrouver une place de titulaire dans le onze de Diego Simeone. Histoire d’arriver au Mondial avec le plein de confiance.

En montant en puissance avant la Coupe du monde, il a rassuré certains qui pensaient que le meilleur de Griezmann était derrière lui et qu’après tant d’années de bons et loyaux services, son statut en Bleu était de plus en plus fragile. "Les grands joueurs doivent confirmer leur statut par leurs performances. Là, les feux sont au rouge pour Griezmann, regrettait Jérôme Rothen en juin, à une période où le joueur des Colchoneros peinait à avoir de l’influence sur les matchs des Bleus. Il montre qu'il est fatigué et il n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. Actuellement, l'équipe de France est plus forte avec Nkunku. Si c'est le joueur d'aujourd'hui, oui, ça sera un problème au Mondial." Depuis, Nkunku soigne une blessure au ligament du genou gauche et les performances de Griezmann au Qatar ont déjà fait oublier l’absence de l’attaquant de Leipzig, pourtant auteur de 17 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Même s’il n’a plus marqué en équipe de France depuis plus d’un an et le carton des Bleus contre le Kazakhstan en novembre 2021 (8-0), Griezmann, qui s’est vu refuser son égalisation au bout du temps additionnel contre la Tunisie (1-0), a tout de même profité du Mondial qatari pour soigner ses statistiques. En déposant le ballon sur la tête d’Olivier Giroud pour donner la victoire aux Bleus contre l’Angleterre samedi dernier, le joueur des Colchoneros, également passeur sur le premier but de Tchouaméni contre les Three Lions, est devenu le meilleur passeur de l’histoire de l’équipe de France avec 28 caviars en Bleu.

En plus d’être indispensable sur le terrain, Griezmann l’est aussi dans la vie de groupe. Depuis ses débuts sous le maillot frappé du coq en 2014, il a toujours été loué pour sa bonne humeur et sa capacité à mettre de l’ambiance. Après un Euro 2021 où il vraisemblablement eu du mal à accepter de devoir partager la lumière avec Kylian Mbappé et Karim Benzema, le fait d’avoir accepté un travail de l’ombre sur le rectangle vert n’a en aucun cas diminué son influence dans le vestiaire.

A la mi-temps du match contre l’Angleterre et alors qu'il n'en a pas l'habitude, Griezmann a notamment donné de la voix pour booster ses coéquipiers. Scène un peu plus commune: à la fin du match, il faisait partie de ceux qu'on entendait le plus, avec sa sono dans les mains, sur la chanson de Gala "Freed from desire", l’hymne des Bleus. Tout un pays espère le voir s’enflammer sur ce tube mythique encore deux fois dans cette Coupe du monde.