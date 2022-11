Equipe de France: Votez pour vos 11 Bleus contre le Danemark

Il est temps de se penche sur la composition de l'équipe de France face au Danemark pour le deuxième match de Coupe du monde, ce samedi à 17h.

Didier Deschamps aura le mot final, mais c'est le moment de faire passer des messages. Qui faut-il aligner face au Danemark, l'adversaire a priori le plus solide du groupe D de ce Mondial 2022? Une victoire qualifierait les Bleus pour les huitièmes de finale et permettrait de faire tourner face à la Tunisie, autant dire qu'il serait bien vu de mettre la grosse équipe. Plusieurs questions demeurent: faut-il aligner Varane d'entrée, lui qui n'a plus joué en compétition depuis octobre? Et si Theo Hernandez est une évidence en arrière gauche (c'est le seul valide de la liste à ce poste, en raison de la grave blessure de son frère Lucas et des choix de Didier Deschamps, qui a "oublié" Clauss et Mendy de sa liste), le choix de l'arrière droit est beaucoup moins évident, surtout après la piètre performance de Pavard lors du match face à l'Australie.

Alors, on aligne qui? A vous de jouer. Quand vous aurez choisi vos 11 titulaires, vous pourrez comparer avec les choix des autres habitués de RMC Sport.

Pour rappel, les 24 Bleus restants au Qatar:

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham/ANG), Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Steve Mandanda (Rennes)

Défenseurs : Théo Hernandez (AC Milan/ITA), Axel Disasi (Monaco), Ibrahima Konaté (Liverpool/ANG), Jules Koundé (FC Barcelone/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/ALL), William Saliba (Arsenal/ANG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALL), Raphaël Varane (Manchester United/ANG)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (OM), Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Jordan Veretout (OM)

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich/ALL), Ousmane Dembélé (FC Barcelone/ESP), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Kylian Mbappé (PSG), Randal Kolo Muani (Francfort/All), Marcus Thuram (Mönchengladbach)