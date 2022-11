Equipe de France: quelles solutions à gauche derrière Théo Hernandez?

Après la blessure aux ligaments croisés de Lucas Hernandez, forfait pour le reste de la Coupe du monde, il ne reste plus que son petit frère, Théo, comme véritable latéral gauche. Différentes possibilités peuvent s’offrir à Didier Deschamps derrière le joueur de l’AC Milan.

• Benjamin Pavard

Il a dépanné à ce poste à seulement cinq reprises dans sa carrière, dont quatre fois avec Lille en Ligue 1 (mars 2015 et décembre/janvier 2016). La dernière fois, c’était avec le Bayern Munich en Coupe d’Allemagne, le 5 octobre 2019 face à Hoffenheim.

• Adrien Rabiot

Le milieu de la Juve a lui aussi dépanné en cours de match contre le Portugal à l’Euro 2021 après la sortie de Lucas Hernandez, titulaire, et celle de son remplaçant, Lucas Digne. Contre la Suisse, en huitième de finale, il a même été aligné piston gauche d’une défense à trois, mais seulement sur une mi-temps avant que Didier Deschamps ne change de schéma tactique. Le faire reculer d’un cran, ce serait aussi se passer de son bon rendement au milieu.

• Dayot Upamecano

Aucune expérience à gauche comme latéral et une seule à droite, en mars 2017 avec Leipzig contre Wolfsburg.

• Raphaël Varane

Six apparitions à droite avec le Real Madrid lors de la saison 2012-2013. Il n’a cependant jamais joué à gauche.

• Ibrahima Konaté

Il n’a joué que défenseur central et dans l’axe. Capable de jouer centre droit comme centre gauche.

• Axel Disasi

Il a déjà joué sur les côtés de la défense, à trois reprises à gauche avec Reims en début d’année 2018. Et à quatre reprises à droite avec le Paris FC en Ligue 2 (décembre 2015-janvier 2016) puis une fois en espoirs contre le Canada en juin 2018 et plus récemment avec Monaco contre l’Etoile Rouge de Belgrade et Marseille, ce mois-ci.

• William Saliba

Uniquement des expériences (sept au total) de latéral droit: cinq fois en 2018-2019 avec l’ASSE et deux fois en 2021-2022 avec Marseille.

• Jules Koundé

Le Barcelonais a joué une seule fois latéral gauche, contre 11 fois latéral droit. La seule fois à gauche, c’était avec Séville en janvier 2020 contre Bilbao.