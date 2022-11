Espagne: Luis Enrique s’ennuie devant les matchs de la Coupe du monde

Luis Enrique, sélectionneur de l’équipe de Espagne, regrette la frilosité offensive générale des équipes lors de la Coupe du monde au Qatar. Il estime, au contraire, qu’attaques et victoires sont liées.

Quand il n’est pas occupé à entraîner sa sélection, où à répondre aux questions sur sa chaîne Twitch, Luis Enrique regarde les autres matchs de la Coupe du monde. Et le sélectionneur de l’Espagne n’est pas trop fan du style de jeu général. Dans un nouveau live… Twitch, il a regretté la frilosité ambiante des équipes guidées, selon lui, par la tendance de la défense avant tout.

"Ça n'attaque que lorsque vous êtes déjà menés"

"Nous avons atteint un point où nous nous sommes égarés, a regretté l’ancien attaquant. La première chose qu'ils devraient enseigner aux entraîneurs dans les cours d'entraîneurs, c'est que c'est un spectacle, un spectacle. Il y a 50.000 ou 100.000 mecs qui te regardent au stade, puis à la maison il y a des millions de personnes. C'est comme aller voir une pièce de théâtre et c'est ennuyeux. A la fin, il n'y aura personne dans le théâtre."

Enrique comprend cette approche par l’obligation des résultats tout en estimant que ce but recherché n’est pas incompatible avec un jeu plus ambitieux et attrayant. "Le problème, c'est que les besoins de l'entraîneur obligent par tous les Dieux de jouer la défense. Cela se voit à la Coupe du monde où ça n'attaque que lorsque vous êtes déjà menés. Je vois les choses différemment, je pense que c'est un spectacle et vous devez essayer de montrer aux gens que vous voulez jouer et faire profiter vos fans."

Le technicien conclut son point de vue avec autodérision comme il en a pris l’habitude sur la plateforme depuis le Mondial. "Ce sont encore des conneries de ma part, mais j'en suis convaincu et je comprends que le résultat est mieux atteint de cette façon, insiste-t-il. En plus, le chemin, parce que le résultat ne compte pas seulement, est beaucoup plus gratifiant pour un joueur."