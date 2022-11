Espagne: Luis Enrique, sélectionneur devenu streamer pour le Mondial

Devenu streamer sur Twitch depuis le début de la Coupe du monde, le sélectionneur espagnol Luis Enrique séduit les jeunes internautes en répondant à toutes sortes de questions, bien loin des traditionnelles conférences de presse qu'il déteste.

Une petite révolution. En devenant streamer durant cette Coupe du monde, Luis Enrique a cassé les codes d'un football souvent lisse et dont le temps de parole se cantonne aux conférences de presse. Des temps de parole qu'affectionne peu le sélectionneur espagnol, qui donc décidé de passer en live sur Twitch plusieurs fois par semaine, afin de répondre aux questions des supporters, toujours plus nombreux à chaque rendez-vous.

Luis 'Padrique' et ses 600 000 viewers

Dès son premier stream, ils étaient près de 600 000 viewers, certains aidant l'entraîneur catalan à comprendre le fonctionnement de la plateforme. Luis Enrique et la fédération ont pourtant mis le budget afin que ces temps d'échange quasi-quotidiens se passent dans les meilleures conditions: un ordinateur, deux écrans, un casque avec micro, une webcam...

Une façon pour celui qui est désormais surnommé "Luis Padrique" (contraction de Padre, père en espagnol, et Enrique) par les internautes de s'affranchir des médias traditionnels contre qui il s'agace si souvent mais aussi d'être plus proche des supporters. Un moyen aussi de redorer son image, lui qui est fréquemment raillé par la presse madrilène, afin de créer un lien affectif à travers une "autre version de Luis Enrique".

Un moyen de contourner la presse

"Je ne lis pas la presse, non pas parce que je ne la respecte pas, mais parce qu'elle ne dispose pas de toutes les informations, a-t-il expliqué dans son stream de lundi. J'ai tellement d'informations que je ne peux pas être affecté par ce que dit quelqu'un qui parle à partir de sensations ou de sentiments. Le métier de journaliste est très différent du mien. Je la respecte au plus haut point, mais il s'agit d'analyser a posteriori, après avoir connu le résultat."

Ainsi, le Luis Enrique plus intime qui se dévoile sur Twitch répond à toutes les questions, "même celles qui, si elles avaient été posées en conférence de presse, auraient valu un retrait d'accréditation par le commissaire en poste" écrit le journaliste David Bernabeu dans un édito publié sur Sport. Le média catalan et d'autres suivent d'ailleurs attentivement chacun de ses livestream et le commentent en direct sur son site.

Bientôt premier Ministre?

Ce lundi, alors que les joueurs et le staff recevaient leur famille et leurs proches pour la première fois de la compétition, Luis 'Padrique' en a profité pour présenter ses enfants en début de stream, avant de passer en revue toute sorte de sujets: la playlist du bus créée par les joueurs, les buffets de l'hôtel, sa salade avec 5 oeufs durs, de la nouvelle tendance du Gravel en cyclisme, du stoïcisme, du futur de Twitch chez les entraîneurs...

Puis il a été challengé par un viewer, qui lui demande s'il se présenterait pour être premier ministre de l'Espagne en cas de victoire au Mondial. "Eh bien, ça pourrait être une option, admet-il. Bien sûr, je m'engagerais à démissionner si, au cours de la première année, je ne réalise pas 50 % de ce que j'ai promis pendant la campagne."

Pas de stream après une rencontre

Il parle aussi de son quotidien d'entraîneur, de s'être couché à 3h du matin après le match face à l'Allemagne et de s'être levé tôt pour le débriefer ensuite avec son staff. Pourquoi ne fait-il pas de stream après les rencontres? Parce qu'il n'a plus de voix avoue-t-il. Mais s'il dit avoir analysé l'ensemble des performances du Mondial, il dit ne pas avoir vu "une équipe meilleure qu'une autre". Même s'il souligne que le haut niveau du Brésil et de la France ne l'étonne pas vraiment.

Quant à son avenir sur Twitch, Luis Enrique est très enthousiaste de cette nouvelle façon de communiquer, qu'il considère comme un "succès dans la proximité avec les fans et les réactions que je reçois". "Cela a commencé comme une expérience étrange, mais je me sens à l'aise, témoigne-t-il. Je pense que vous appréciez le naturel. Je n'exclus pas de continuer après la Coupe du monde."

Des streams approuvés par Pep Guardiola

En conférence de presse ses joueurs aussi valident. "La vérité est que nous avons été surpris, mais nous l'avons observé et il est très bon dans ce domaine", lance d'abord Eric Garcia. "Nous l'aimons bien et je pense que la plupart des gens qui le regardent l'apprécient, complète Dani Olmo. Dans chaque conversation que vous avez avec lui, vous apprenez quelque chose."

Ce Luis Enrique version Twitch est aussi approuvé par... Pep Guardiola! "Je me souviens que quand je l'ai vu, j'ai dit : 'Qu'est-ce qu'il fait ?' Mais il a ce truc en lui et la vérité c'est que je suis très content. La sélection est très sympa à voir, elle joue très bien."