Etats-Unis: depuis son lit d'hôpital, Pulisic assure qu'il sera là face aux Pays-Bas

Les Américains ont décroché mardi leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en s'imposant face à l'Iran (1-0), grâce à un but de Christian Pulisic, blessé sur l'action mais qui a rassuré les siens depuis son lit d'hôpital.

Plus de peur que de mal pour Christian Pulisic. Contraint de quitter ses partenaires après un choc avec le gardien iranien sur l'action de son but mardi lors d'Etats-Unis-Iran (1-0), Christian Pulisic s'est immédiatement rendu à l'hôpital pour passer des examens. Ces derniers ont révélé une contusion pelvienne, dont le temps de guérison peut varier. Aucune date de retour n'a été communiquée par le staff des Etats-Unis.

De son côté, le joueur croit fort en ses chances de revenir vite. Mardi soir, depuis son lit d'hôpital, il a félicité ses partenaires sur les réseaux sociaux, avant d'écrire "je serai prêt samedi, pas de problème", dans un message relayé par plusieurs médias américains. Les Etats-Unis défieront les Pays-Bas, vainqueurs du groupe A, en huitièmes de finale, samedi (16h).

Les Etats-Unis se sont fait peur

Après un premier acte parfaitement maîtrisé, au cours duquel les Iraniens n'ont pas frappé une seule fois au but, les Etats-Unis regagnaient les vestiaires avec un petit but d'avance, l'oeuvre de Christian Pulisic à la 38e minute. Les Américains ont peu à peu reculé après le repos, comme inhibés par la pression. Ils ont alors commencé à subir les assauts iraniens, d'abord stériles, puis de plus en plus menaçants, jusqu'aux dix dernières minutes, presque insoutenables.

L'Iran a multiplié les longs ballons, prenant parfois le dessus et de nombreux cafouillages ont menacé les buts de Matt Turner. Finalement, après neuf minutes de temps additionnel, l'arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz a envoyé tout le monde au vestiaire, et les Etats-Unis en huitième de finale, comme en 1934, 1994, 2010 et 2014. Ils tenteront d'égaler leur parcours de 2002 jusqu'en quart de finale.