France-Angleterre: "Ça me désole de le voir dans un état comme ça", Lloris compatit avec Kane

En zone mixte après la victoire samedi de l'équipe de France en quarts de finale (2-1) de Coupe du monde face à l'Angleterre, Hugo Lloris avait le triomphe modeste. Le capitaine des Bleus, forcément content de la qualification, était aussi "désolé" de voir son ami Harry Kane aussi "affecté".

Le face à face était attendu. Coéquipiers depuis 2012 à Tottenham, Hugo Lloris et Harry Kane étaient opposés ce samedi lors d'un quart de finale de Coupe du monde entre la France et l'Angleterre (2-1). Les deux amis ont eu l'occasion de se défier à deux reprises sur penalty.

"Ce n'est jamais évident de voir un coéquipier en club si affecté"

Si le capitaine des Three Lions a marqué le premier pour égaliser (53e), il a loupé le second (84e) dans la foulée du but d'Olivier Giroud (78e). En envoyant le ballon au-dessus des cages de Lloris, Harry Kane a condamné son équipe. "Heureusement qu'il loupe son penalty. C'est bien pour la France mais pour moi, ce n'est jamais évident de voir un coéquipier en club si affecté à la fin du match", a confié Lloris.

"Il y a la joie mais aussi le respect de l'adversaire. J'ai beaucoup d'estime pour Harry Kane, ça me désole de le voir dans un état comme ça. Nous, on va continuer à avancer, c'est le football", a poursuivi le capitaine de l'équipe de France, qui défiera le Maroc mercredi (20h) pour une place en finale.

Avec six arrêts, Hugo Lloris a en tout cas parfaitement répondu sur le terrain, lui qui a été pas mal critiqué ces derniers jours, considéré comme le "point faible" des Bleus selon la presse anglaise. Le portier de 35 ans pouvait en tout cas avoir le sourire, lui qui a fêté sa 143e sélection, un record qu'il détient seul désormais. "On est en pleine compétition, c'est difficile de prendre du recul. Mais jouer la 143e sélection en quarts de finale de Coupe du monde face à l'Angleterre, il n'y a pas plus belle issue, a noté Lloris. Il faut féliciter tout le monde,