France-Angleterre: les Bleus ont travaillé les coups de pied arrêtés mais pas les tirs au but

Lors de leur dernier entraînement ce vendredi, avant le quart de finale de Coupe du monde face à l'Angleterre (samedi à 20h), les Bleus ont travaillé en priorité les coups de pied arrêtés, défensifs et offensifs. En revanche, l'équipe de France n'a pas répété ses gammes en vue d'une éventuelle séance de tirs au but.

Quatre ans après l'Uruguay, c'est l'Angleterre qui se dressera sur la route de l'équipe de France lors des quarts de finale de Coupe du monde. Face à la Celeste, Raphaël Varane avait ouvert le score d'une tête sur un coup franc tiré par Antoine Griezmann. De quoi peut-être donner des idées à Didier Deschamps et son staff.

Pour le dernier entraînement avant d’affronter les Anglais, les Bleus ont encore travaillé les coups de pied arrêtés. Le staff a notamment insisté sur les corners défensifs et offensifs. Dans un match qui s’annonce serré, la décision pourrait intervenir dans ce domaine, d'autant plus que les Three Lions maîtrisent plutôt bien l'exercice.

Pas d'entraînement aux tirs au but

Des consignes spécifiques ont été données à certains sur le comportement à adopter à la perte du ballon. Les Anglais sont connus pour être performants en transition. En revanche, il n'y pas eu d’entraînement sur les tirs au but, qui ont eu raison par exemple du Brésil ce vendredi face à la Croatie.

Pour défier l'Angleterre, Didier Deschamps devrait aligner le 11 qui a déjà joué face à la Pologne (3-1) et contre le Danemark (2-1). Depuis plusieurs jours, les Anglais ont eux identifié - logiquement - Kylian Mbappé comme la principale menace, lui qui est le meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations. Kyle Walker est attendu dans le couloir pour lui faire face.

Compo probable :

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Griezmann, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.