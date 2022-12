France-Angleterre: le marché noir explose face à la galère de la billetterie

Le supporters français présents au Qatar sont lancés dans un parcours du combattant pour assister au quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Angleterre, samedi (20h). Avec, comme dernière alternative, le recours au très cher marché noir.

La colonie de supporters français au Qatar est en mission depuis dimanche. Objectif: trouver des billets pour le quart de finale entre la France et l’Angleterre, samedi (20h) au Stade Al Bayt (Al Khawr). Et cela ressemble à un parcours du combattant pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’en obtenir en amont. Depuis deux jours à Doha, Younès et Suleiman ont leurs yeux rivés sur le téléphone portable en quête d’un sésame inespéré.

"C’est la chasse aux billets, on est sur le site de la Fifa en train d’actualiser, c’est vraiment infernal", confie l’un d’eux. "On va mettre le réveil à 5h du matin pour trouver des billets", ajoute son compère déterminé mais un brin désabusé en découvrant le verdict après avoir attendu une heure pour accéder à la plateforme de la billetterie de l’instance internationale. Le couperet est lapidaire: "Il n’y a pas de places disponibles", lance-t-il.

Ces deux Parisiens ont tenté leur chance en se rendant physiquement au centre de billetterie en plein cœur de Doha. Mais leurs espoirs sont vite douchés par un message préenregistré diffusé par la sono de l’établissement indiquant qu’il n’y a plus de places en vente. La recherche de billets pour samedi soir passe donc souvent par d’autres biais, dont celui des réseaux sociaux.

"On demande à tous nos groupes WhatsApp, partout autour de nous", explique Habib. "Sur tous nos groupes Facebook aussi", ajoute sa compagne Naïma. "Ils disent que toute est plein alors que dans les stades il y a plein de places vides, peste Habib. Je ne sais pas si sont des mecs qui achètent des places et essaient désespérément de les revendre où s’ils s’en foutent et ne viennent pas. C’est vraiment du gâchis."

Le prix des billets flambe au marché noir

Face à un tel casse-tête, une dernière solution existe mais elle est onéreuse: le marché noir. Les places de France-Angleterre se revendent actuellement trois fois le prix de départ, entre 500 et 600 euros pour les premiers prix et les moins bonnes places. Certains ont une astuce pour régler une addition un peu moins élevée, comme Anthony, passé par ce biais pour le 8e, France-Pologne (3-1). "Il était 15h45, le match était à 18h (heure qatarienne), il me restait 2h15, explique-t-il. J’ai acheté ma place 230 euros. Plus on y va en avance (autour du stade), plus le prix de la place sera élevé parce que le vendeur n'aura pas la pression."

Il a obtenu un prix plus abordable, certes, mais deux fois plus cher que le prix de vente initial. Les vendeurs, eux, se font discrets. Aux abords du principal centre de billetterie, certaines personnes vont, viennent et chuchotent aux oreilles avant de s’éloigner à l’approche des caméras.