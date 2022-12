France-Angleterre: les Three Lions ont identifié Koundé comme le point faible des Bleus

Dans sa préparation du quart de finale de Coupe du monde contre la France (ce samedi à 20h), le staff anglais a identifié Jules Koundé comme étant l’élément le plus friable de la défense tricolore. Le joueur du Barça devrait être le passage privilégié des Anglais pour atteindre le but des Bleus.

Si la presse anglaise a identifié Hugo Lloris comme le talon d'Achille des Bleus, le staff des Three Lions n'est pas du même avis. Cette semaine, Gareth Southgate et ses hommes ont mis en place une stratégie d'attaque pour le quart de finale de Coupe du monde (ce samedi à 20h). Dans ce plan, Jules Koundé est identifié comme l'élément le plus friable de la défense. Il devrait être le passage privilégié des Anglais pour atteindre le but français.

>> France-Angleterre EN DIRECT

Les Anglais affichent leur confiance

Par ailleurs, dans l'entre-jeu, Jude Bellingham sera chargé d'embêter Aurélien Tchouameni. Un beau duel en perspective entre deux milieux dont la côte ne cesse de grimper en Europe.

Enfin, dans le vestiaire des Britanniques, c'est l'optimisme qui règne. Les Anglais pensent qu'ils ont de très grandes chances de passer, même s'ils estiment l’équipe de France. Ont-il raison ? Verdict à partir de 20 heures.