France-Argentine: "Je suis passée à rien d'être Vegedream", Laurie Peret raconte avec le sourire le succès de sa chanson 'Pleure petit Argentin'

Il y a quatre ans, après la victoire des Bleus face à l'Argentine au Mondial 2018, Laurie Peret, humoriste francilienne, faisait rire les fans de l'équipe de France en écrivant une chanson au refrain entêtant "Pleure, pleure, petit argentin". Actuellement en préparation de son deuxième spectacle, elle n'a pas prévu d'en faire une nouvelle cette année, à moins d'être portée par un sacre mondial ?

Laurie, cette chanson de 2018, comment s'est-elle construite ?

C'était la deuxième chanson de la série ; la première étant "Pleure, pleure, petit supporteur". J'ai fait une vidéo dans laquelle je m'engageais à faire un son pour tous les gens que la France sortira. Est donc né "pleure, pleure, petit argentin". J'avais fait une chanson sur l'Uruguay mais on a eu des problèmes techniques je n'ai pas pu la poster, j'étais dégoûté, je me dis que je suis passée à rien d'être Vegedream (rires). Lui, il va surfer dessus je pense.

>> France-Argentine: les infos EN DIRECT

Aviez-vous reçu des messages de sportifs ?

Il y en avait plein de dégoûtés qui me demandaient pourquoi je n'avais pas continué, certains pensaient que je n'avais pas fait de vidéo mais j'ai dû arrêter parce que j'ai foiré mon passage sur l'Uruguay. En plus c'était pour moi la plus aboutie des trois. Les premières étaient très vulgaires, je voulais parodier le beauf fan de foot un peu vulgos mais sur l'Uruguay j'avais fait une déclaration d'amour à Martin Caceres. Je ne me souviens plus des paroles mais c'était une ode à Caceres et c'était plutôt marrant. Ma production de l'époque m'avait dit "tant pis on passe à autre chose". Je leur disais "il faut la publier même de mauvaise qualité, il y a un problème de son mais on peut sous-titrer, vous vous rendez compte si on est champion du monde !" Ils m'avaient dit que ça n'arriverait pas... Quand c'est arrivé j'avais vraiment les boules.

Une nouvelle chanson est prévue pour dimanche ?

Non, c'était un one-shot. Je l'ai réécouté hier en me disant que j'allais pouvoir la recycler mais j'ai l'impression que ce n'est pas la même thématique. Ce qui me faisait marrer sur la première chanson c'est toute l'attente qu'il peut y avoir autour de ces matchs, quand tu sors au premier tour, t'as vraiment les boules. Contre l'Argentine c'était de me dire, ils ont fait 17 000 kilomètres pour rentrer chez leur mère et ça m'a fait beaucoup rire.

Est-ce que la Coupe du Monde donne plus d’inspiration que d'autres évènements ?

Elle fédère en tout cas. Tout le monde n'est pas sensible au foot. Moi j'en n'ai un peu rien à cirer au quotidien mais pendant la Coupe du Monde tu te sens investi donc je pense que chez les artistes ça crée une sorte d'émulation. Je me suis demandé si j'allais refaire des sons mais non. On a plus d'idées quand il se passe quelque chose, ça nous donne des raisons d'écrire et la Coupe du Monde peut être très inspirante au-delà du foot. La polémique de la faire au Qatar a fait naître plein de vannes pour beaucoup de personnes. C'est fou comme on était tous révolté et engagé quand on a vu les abominations commerciales et climatiques. Maintenant qu'on est finale, on n'en a plus rien à carrer quoi (rires). On va avoir les Jeux en France, tous ces évènements mettent en avant toute l'hypocrisie dont on peut faire preuve. On est en colère contre plein de chose puis t'as Emmanuel Macron qui prend un jet privé pour aller suivre le match dans les loges tu te dis "What the Fuck ?"

Vous la boycottez, vous ?

J'étais révolté de savoir comment s'est construite cette Coupe du Monde et en même temps je fais preuve de la même hypocrisie quand je vous dis que dimanche je serai méga dosée et que je vais aller supporter la France, il y a quelque chose de très paradoxal. Je me dis aussi que c'est hyper-grave ce qu'on fait à la planète et en même temps-là, comme il caille, on se dit qu'on serait peut-être pour le réchauffement climatique ...

L'art de la provocation doit-il être préservé quand on parle de football ou de sport en général ?

Quand on parle un peu de tout même ! Il faut garder la liberté de pouvoir dire ce qu'on veut à partir du moment où on ne fait de mal à personne... même si parfois les vannes vont reposer sur des moqueries. On n'est pas là pour avoir la vérité on est là pour être marrant.

Toujours dans ce volet provocation, les Brésiliens ont été critiqués pour leur danse après les buts puis ont pleuré une fois éliminés, une bonne source d'inspiration ?

A partir du moment où tu flambes c'est dangereux. Ils se sont faits ratatiner, ils se sont mangés les doigts et tout le monde était un peu content. A l'inverse du Maroc qui a été exemplaire du début à la fin. Ils sont arrivés en outsider et ils font la bonne surprise, tu as un storytelling qui fait que tu as envie de les aimer, de les supporter même sans avoir d'attache avec le pays. L'attitude joue énormément. Hakim Jemili est très bon dans ses posts parce que c'est un immense footeux. Il a failli en faire sa carrière, il est très investi. J'ai vu un post "le parcours du Maroc on dirait un go-fast, ils ont passé le Portugal, l'Espagne mais ils se sont fait sécher en France." Ça m'a fait marrer

Où regarderas-tu la finale dimanche ?

Dans un bar du XXe arrondissement de Paris où une amie fête son anniversaire. En cas de victoire, je ressortirai peut-être un petit bout de "Pleure, pleure, petit Argentin, pleure, pleure, tu pisseras moins" évidemment ! Allez les Bleus !