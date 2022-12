France-Maroc: dans les coulisses de la soirée d'Emmanuel Macron à Doha

Emmanuel Macron avait fait le déplacement au Qatar pour assister à la victoire de l'équipe de France contre le Maroc mercredi (2-0), en demi-finale de la Coupe du monde. RMC Sport vous raconte les détails de la visite express du président de la République.

L’avion présidentiel atterrit à Doha, environ 1h30 avant la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc. Le président de la République est accueilli sur le tarmac par l’ambassadeur de France au Qatar Jean-Baptiste Faivre, écharpe des Bleus autour du cou, et le ministre des Transports qatari Jassim Saif Ahmed Al-Sualiti. A peine arrivé, Emmanuel Macron prévient ceux qui l’accompagnent (Alain Giresse, Jean-Pierre Papin, Claude Le Roy, Brahim Asloum, Abdelatif Benazzi, Karl Olive, Amélie Oudéa-Castera): "Je veux aller dans le Souq et sur la Corniche." Le timing est très serré mais le président tient à prendre le pouls du cœur battant de la capitale avec ce bain de foule. Il y passera quelques minutes.

La délégation présidentielle arrive au stade vers 21h30 heure locale, trente minute avant le coup d’envoi. Emmanuel Macron est reçu dans la loge de l’Emir: l’occasion d’un échange amical avec Tamim Al-Thani. Il suivra ensuite le match passionnément aux côtés du président de la FIFA Gianni Infantino et du président de la FFF Noël Le Graët.

Des félicitations aux Marocains

Quelques instants après le coup de sifflet final, Emmanuel Macron file dans la zone vestiaire. Direction d’abord celui des Marocains pour les féliciter de leur parcours. Il rappelle, devant les joueurs, le lien fraternel qui unit le Maroc et la France. Le chef de l'Etat est chaudement applaudi par les joueurs et prend même le sélectionneur Walid Regragui dans ses bras, avant de rejoindre le beaucoup plus bruyant vestiaire des Bleus.

Lorsqu’il arrive, la musique est à fond, quelques bouteilles d’eau ont déjà volé et Olivier Giroud fait le fou debout sur la table au milieu de la pièce. Comme s’il s’inspirait des causeries de Didier Deschamps, Emmanuel Macron prend la parole avec le ton d’un chef en demandant aux Bleus: "Ne lâchez rien messieurs. Il faut ramener cette Coupe. Il y en a un ici qui n’a rien lâché et qui s’en est sorti", dit-il en substance.

La leçon de vie d'un blessé de guerre

Ce "un" s’appelle Thibault Foray, membre des forces spéciales, blessé de guerre, qui a perdu ses deux jambes en opération au Burkina Faso mais qui a eu la force mentale de se battre pour s’en sortir. Grand fan de foot, il avait pour rêve de rencontrer les joueurs de l’équipe de France. Il a eu la chance de le réaliser mercredi, en étant invité de la délégation présidentielle. Les mots du président sur cette leçon de vie ont beaucoup touché les Bleus notamment le coach Didier Deschamps, très ému par cet hommage.

Après un rapide arrêt devant une poignée de médias - dont RMC - pour exprimer sa "fierté" et donner "rendez-vous dimanche", Emmanuel Macron et sa délégation redécollent très vite vers Paris dans la nuit de Doha.