France-Argentine; l'émotion de Messi et de Scaloni au moment du tir au but victorieux en finale

L'Argentine a été sacrée championne du monde ce dimanche, battant l'équipe de France dans une finale totalement dingue (3-3, 4-2 tab). A 35 ans, le capitaine Lionel Messi peinait à réaliser sur la pelouse, là où son sélectionneur Lionel Scaloni a fondu en larmes.

Lionel Messi a attendu ce moment toute sa vie. A 35 ans, l'Argentin a largement contribué à la victoire de son pays lors de cette Coupe du monde 2022, avec notamment un doublé ce dimanche contre la France en finale (3-3, 4 à 2 tab). Premier tireur lors de la séance de tirs au but, l'attaquant s'est écroulé de bonheur au moment où son compatriote Gonzalo Montiel a envoyé la tentative décisive.

Désigné meilleur joueur de la compétition, Lionel Messi a pris dans ses bras Leandro Paredes. Ensuite, le capitaine de l'Albiceleste a congratulé un par un chacun de ses coéquipiers, remerciant aussi les membres de son staff. Tout sourire, l'ancien du Barça a aussi profité de ses trois enfants sur la pelouse.

Les larmes de Scaloni

Nommé sélectionneur en août 2018, plusieurs semaines après une défaite en huitièmes de finale de Coupe du monde face à la France, Lionel Scaloni est entré aussi au panthéon de son pays. Victorieuse contre le Brésil, au Maracana, de la Copa America 2021, l'Argentine a cette fois conquis le Graal plus d'un an après, pour la troisième étoile de son histoire. Voilà depuis 1986 et un succès de la bande de Diego Maradona que tout un peuple attendait ça.

Très émotif, Lionel Scaloni n'a pas été capable non plus de retenir ses larmes. Battue dès la première journée de la phase de poules face à l'Arabie saoudite, l'Argentine a ensuite enchaîné les victoires jusqu'à ce sacre final. Arrivée avec une série de 36 matchs sans défaite avant ce Mondial, la "Scaloneta" a justifié son statut de favori. Elle aura désormais une place toute particulière dans l'histoire de son pays, son sport et même au-delà avec une finale qui a tenu et dépassé même toutes ses promesses.