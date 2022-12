France-Argentine: Mbappé cible des moqueries (et des fautes) des joueurs de l'Albiceleste lors de la finale

Finaliste malheureux face à l'Argentine (3-3, 4 tirs au but à 2) malgré un triplé en finale de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé a vu, tout au long de la rencontre mais aussi après, ses adversaires du soir le provoquer et le moquer. La faute, semble-t-il, aux propos du meilleur buteur de la compétition sur le niveau du football sud-américain, prononcés en mai dernier.

Il a eu le mérite de ne pas répondre, de ne pas tomber dans le piège tendu dès la première minute par des Argentins qui ne rêvaient que de le faire sortir de son match. Pleinement concentré, Kylian Mbappé a porté les Bleus à bout de bras lors de la finale de la Coupe du monde 2022, malgré les provocations adverses. Pas suffisant, toutefois, pour permettre aux Bleus de remporter leur deuxième étoile consécutive.

Des fautes ciblées, du chambrage... les Argentins s'en prennent à Mbappé

Car dès le début de la partie, Rodrigo de Paul et ses coéquipiers n'ont pas manqué de cibler le numéro 10 tricolore, principale menace identifiée par l'Albiceleste, qui se rappelait encore de son numéro il y a quatre ans en Russie. Parfois à la limite, comme Marcos Acuna, auteur d'une grosse semelle sur le pied du Français en fin de match, les coéquipiers de Lionel Messi se sont également distingués par des provocations verbales et / ou gestuelles lors de la rencontre.

La célébration folle de Cristian Romero après le troisième but argentin, poings serrés et regard fixé sur Mbappé, en disait long de l'ambition qui animait les Argentins de faire sortir le joueur du PSG de ses gonds. Après le match, c'est le portier "Dibu" Martinez qui s'est illustré lors de la fête des Argentins dans les vestiaires. En train d'entonner un chant, le portier demande subitement une minute de silence pour Mbappé. Du chambrage en règle. Rien de neuf, si l'on se souvient des images des Argentins face aux Néerlandais en quarts de finale juste après la séance de tirs au but...

Une réponse aux propos du Français sur le niveau du foot sud-américain

Mais surtout, au-delà de l'aspect purement sportif, ces provocations semblaient être la réponse des Argentins aux propos du meilleur buteur du Mondial (8 réalisations) sur le niveau du football sud-américain en mai dernier.

Dans un entretien avec une journaliste brésilienne, interrogé sur ses favoris pour la Coupe du monde, le joueur de 23 ans avait mis en avant une différence notable en faveur des pays du Vieux Continent. "L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, jugeait le joueur du PSG. Là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné."

Des mots qui n'avaient pas plus au gardien de l'Albiceleste, "Dibu" Martinez. "On joue la Bolivie à La Paz, l'Equateur sous 30 degrés, la Colombie où on ne peut même pas respirer... Ils jouent toujours sur des terrains parfaits, ils ne savent pas ce que c’est l'Amérique du Sud. À chaque fois qu’on se rend en équipe nationale, on est épuisés et on ne peut pas beaucoup s’entraîner. Quand un Anglais va s'entraîner avec l'Angleterre, il est sur place en une demi-heure. Qu'ils aillent en Bolivie, en Colombie, en Équateur... On verra si c'est facile pour eux." Avant de rappeler à la veille de la finale, en conférence de presse : "Il ne connaît pas assez le football, il n’a jamais joué en Amérique du Sud. Si tu n’as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter."