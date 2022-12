France-Argentine: le message de Neymar pour son "frère" Messi

Le Brésilien Neymar, éliminé en quart de finale avec la Seleçao, a félicité son ami et coéquipier Lionel Messi, sacré champion du monde avec l'Argentine dimanche.

Les messages pleuvent pour féliciter l’Argentine, sacrée championne du monde, et souligner la performance de Lionel Messi, qui soulève, à 35 ans, le plus grand trophée international, au crépuscule de sa carrière. "Une fois de plus, tu as redéfini la grandeur. C’est un privilège de te regarder jouer", a écrit le tout jeune retraité Roger Federer, là où Neymar, pourtant très proche de Lionel Messi, avec lequel il partage le même maillot en club, celui du Paris Saint-Germain, s’est contenté d’un message tout en sobriété: "Félicitations mon frère", a publié le n°10 de la Seleçao, éliminé dès les quarts de finale avec le Brésil.

Messi meilleur joueur du tournoi

Le Brésil aurait pu croiser la route de l’Argentine dans le dernier carré, mais la Croatie, 3e du Mondial, en a décidé autrement au terme de la séance de tirs au but, un exercice qui a réussi à Lionel Messi ce dimanche soir en finale. Le septuple Ballon d’or a transformé son essai en qualité de premier tireur. La Pulga a pris ses responsabilités, à l’instar de Kylian Mbappé, un autre coéquipier parisien, qui le devance toutefois au classement des meilleurs buteurs du tournoi, avec huit réalisations. Lionel Messi a inscrit un doublé contre les Bleus et sept sur l’ensemble de la compétition, délivrant également trois passes décisives.

Le septuple ballon d’or, premier joueur à marquer à tous les stades de la compétitions au cours d’une même édition, a logiquement été désigné meilleur joueur du tournoi avant de soulever la troisième Coupe du monde l’histoire de l’Albiceleste avec ses coéquipiers, après les sacres de 1978 et 1986.