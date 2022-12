France-Argentine: Messi veut encore jouer des matchs "en tant que champion du monde" avec l'Albiceleste

Vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine ce dimanche, Lionel Messi (35 ans) n'a pas annoncé la fin de sa carrière internationale après la finale. Il a même indiqué vouloir jouer quelques matchs de plus avec l'Albiceleste, en tant que nouveau champion du monde.

C'était son dernier match au Mondial, oui, mais pas son dernier avec l'équipe nationale. Vainqueur de la Coupe du monde 2022 ce dimanche avec l'Argentine, Lionel Messi n'a pas fait de grande annonce concernant la suite de sa carrière, après la finale remportée contre les Bleus (3-3, 4-2 tab).

Au micro des TV argentines, le septuple Ballon d'or a surtout tenu à profiter. "C'est fou, ça a été long à venir, mais c'est la plus belle chose qui soit, a-t-il savouré auprès de TyC Sports. Regardez, c'est magnifique. Je la voulais tellement. J'avais le sentiment que Dieu allait me l'offrir, nous avons beaucoup souffert mais la voilà. (...) Je voulais terminer ma carrière avec ça, je ne peux rien demander de plus."

"Je prends du plaisir à être en sélection, avec le groupe"

"J'ai hâte d'être en Argentine pour voir à quel point ça va être fou", a poursuivi Messi. Avant d'être interrogé sur une éventuelle retraite internationale. "J'ai pu gagner la Copa America, la Coupe du monde... J'ai été gâté jusqu'à la fin, a-t-il répondu. Mais d'un autre côté j'aime le football, j'aime ce que je fais. Je prends du plaisir à être en sélection, avec le groupe, et je veux continuer à vivre quelques matchs de plus en étant champion du monde".

Egalement questionné par la Television Publica, Messi a toutefois précisé qu'il ne sera pas là en 2026. "C'était mon dernier match de Coupe du monde, a-t-il confié. Je sais que les gens nous attendent là-bas (au pays), maintenant j'ai juste envie de rentrer et d'en profiter."