France-Argentine: les notes des Bleus avec des défenseurs en galère et un Mbappé héroïque malgré tout

Pas de troisième étoile pour l'équipe de France, battue aux tirs au but par l'Argentine ce dimanche, en finale de la Coupe du monde 2022 (3-3, 4 tab à 2). Si Kylian Mbappé a porté les siens avec son triplé, la défense française a souffert.

Hugo Lloris: 5

Il a encaissé trois buts mais sans lui, la note aurait été plus salée. Battu par Emiliano Martinez lors de la séance de tirs au but.

Jules Koundé: 3

En difficulté face à un Angel Di Maria en feu. Souvent pris dans son dos. Légèrement mieux en deuxieme période.

Raphaël Varane: 3

Comme le reste de la défense, il a longtemps souffert. Incapable de sonner la révolte. Il n’a pas été le leader qu’il aurait dû être.

Dayot Upamecano: 3

A mis beaucoup de temps à rentré dans son match. A semblé manquer de rythme. Dans quelle mesure le virus les sequelles du virus l’ont handicapé ?

Théo Hernandez: 2

N’a pas eu le même rayonnement qu’à l'accoutumée. Sans doute gêné par son genou, il a cédé sa place à Eduardo Camavinga en deuxième période.

Aurélien Tchouaméni: 3,5

A souffert comme ses partenaires au milieu. A perdu beaucoup trop de duels. Pénalisant à ce niveau de compétition.

Adrien Rabiot: 4

Match très compliqué. Peu de duels remportés. Des interventions dans le mauvais tempo. Dominé dans l’envie en première période. Mieux en deuxième période.

Antoine Griezmann: 4

Toujours beaucoup de générosité dans l’effort. De la combativité. Mais totalement impuissant ce soir. Des ballons perdus et peu de créativité offensive.

Ousmane Dembélé: 2

A à peu près tout raté. Fébrile dans ses prises de balles. Fautif sur le (très très) léger contact avec Di Maria qui amène le penalty. L’ombre de lui même. Logiquement remplacé à la 40e par Kolo Muani.

Kylian Mbappé: 9

Il est arrêté sur la plupart des ballons qu’il touche. Parfaitement bloqué par la défense argentine. Première première frappe non cadrée à la 70e. Et puis le tour de magie est arrivé en deux minutes. Penalty et volée fantastique. Plein de sang froid sur son deuxième penalty.

Olivier Giroud: 3

Quasiment aucun ballon touché. De la présence dans les duels aériens mais sans réussite. Étonné de sa sortie pourtant logique à la 40e. Remplacé par Thuram.

Marcus Thuram: 4

Une entrée sans grand impact. N’a pas apporté suffisamment offensivement.

Randal Kolo Muani: 7

Très bonne entrée. A mis du pep’s au domaine offensif des Bleus. N’a pas eu peur de tenter, de prendre des initiatives. A provoqué le penalty grâce une bonne percée. Manque la balle de match au bout de la prolongation. Sa découverte du niveau international lors de ce Mondial devrait le faire grandir.

Kingsley Coman: 6,5

Une entrée dynamique. A apporté de la vitesse au jeu français qui en avait bien besoin.