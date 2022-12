France-Argentine: Messi meilleur joueur, Mbappé, Martinez... le palmarès individuel complet de la Coupe du monde

Vainqueur de sa première Coupe du monde au Qatar a cours de laquelle il s'est largement illustré pour porter l'Argentine vers un troisième sacre après 1978 et 1986, Lionel Messi a été désigné meilleur joueur du tournoi.

Il est monté sur l’estrade, arborant un immense sourire, gigantesque sourire, comme sa performance dans cette Coupe du monde, qu’il aura survolée pour conduire "la Scaloneta" sur le toit du monde. Auteur d’un doublé en finale, Lionel Messi a été logiquement élu meilleur joueur de la Coupe du monde, qu’il a donc remporté pour la première fois à 37 ans. Le n°10 de l’Albiceleste pouvait bien se permettre de l’embrasser avant de la soulever avec l’ensemble de ses coéquipiers.

"Dibu" Martinez, l'autre héros de l'Argentine

Déboussolé par la cruelle issue du match, Kylian Mbappé a jeté un regard furtif vers ce trophée qui lui tendait les bras au stade de Lusail. Son triplé historique a permis aux Bleus d’espérer et à l’intéressé de terminer meilleur buteur de la compétition, mais pas grand-chose ne paraissait en mesure de le consoler, et on le comprend. Kylian Mbappé a inscrit un total de huit buts dans cette Coupe du monde. Personne n’a fait mieux que l’attaquant de Bondy depuis 1970 et les dix buts de Gerd Müller.

Titrée à l’issue d’un scénario renversant, l’Argentine est largement représentée au palmarès individuel de la compétition. Auteur d’un arrêt monumental devant Kolo Muani en toute fin de prolongation, le gardien argentin Emiliano Martinez a étiré le suspense jusqu’au bout avant d’écoeurer les tireurs français lors de la séance de tirs au but (un arrêt face à Coman), sa spécialité (Il avait déjà stoppé deux tirs au but contre les Pays-Bas en quarts). Sa performance stratosphérique en finale lui a sans doute permis de devancer Yassine Bounou et Dominik Livakovic, seuls en mesure de lui contester le titre de meilleur gardien du tournoi. Le trophée de meilleur jeune est revenu à Enzo Fernandez, tandis que le prix du fair-play est tombé dans l’escarcelle de l’Angleterre.