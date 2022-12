France-Argentine: près de 50.000 fans argentins attendus au stade, l'ambiance sera bouillante

La Fifa annonce entre 40.000 et 50.000 supporters argentins pour assister à la finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Albiceleste et la France, dimanche au stade de Lusail (16h).

Chaude ambiance en perspective pour la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine (coup d’envoi à 16h). Sans surprise, l’équipe sud-américaine va remporter le match des tribunes, au moins jusqu'au coup d'envoi. Exceptionnels d’enthousiasme et de ferveur depuis le début du Mondial au Qatar, les supporters argentins vont débarquer en nombre dans les tribunes du stade de Lusail, théâtre de l’affrontement entre Kylian Mbappé et Lionel Messi pour la quête d’une troisième étoile.

4.000 ballons et 6.000 drapeaux

Selon nos informations, les organisateurs attendent entre 40.000 et 50.000 supporters argentins pour soutenir l’Albiceleste face à la France dans une enceinte d'une capacité de 88.966 places.

Les fans sud-américains ont prévu d’arriver avec 4.000 ballons, 6.000 drapeaux et dix bandelettes de 40 mètres de longs notamment. Face à la folie des Argentins, les joueurs de Didier Deschamps pourront compter sur le soutien de 6.000 supporters français.