France-Argentine: les messages de soutien de Zidane et Benzema pour les Bleus

Sur les réseaux sociaux, Zinédine Zidane et Karim Benzema ont posté des messages pour encourager les Bleus avant la finale de la Coupe du monde 2022 ce dimanche contre l'Argentine (16h).

Loin des yeux, près du cœur. S’il ne sera pas présent dans les tribunes du stade de Lusail, Zinédine Zidane a adressé un message de soutien aux Bleus avant leur finale de Coupe du monde 2022 contre l’Argentine ce dimanche (16h). "Jouer une finale de Coupe du monde est un rêve d’enfant, a écrit le champion du monde 98 sur Instagram. Allons chercher cette troisième étoile ! Allez les Bleus !"

>> France-Argentine EN DIRECT

"C'est l'heure... tous ensemble"

Un message liké par Karim Benzema, qui a lui-même ensuite encouragé ses coéquipiers via ses réseaux sociaux. "C’est l’heure… tous ensemble. Vamonos. Allez les Bleus", a commenté l'attaquant du Real, qui a dû déclarer forfait pour ce Mondial à cause d'une blessure survenue à l'entraînement à trois jours de l’entrée en lice des Bleus contre l’Australie (4-1). Il avait quitté le groupe dans la foulée et n'avait pas été remplacé.

Comme expliqué par RMC Sport, la Fédération française de football a pris l’initiative de convier des ex-joueurs de l’équipe de France pour assister à cette finale au Qatar. Elle avait mandaté le Club des anciens internationaux pour proposer à 20 anciens internationaux vainqueurs d’une compétition (Euro et JO en 1984, Mondial 1998, Euro 2000, Mondial 2018) de faire partie du l’avion affrété par la "3F". Une initiative appréciée par Zidane, qui a toutefois décliné l'invitation.

Benzema, lui, s’est vu proposer de faire le voyage au Qatar dans l’avion présidentiel avec Emmanuel Macron pour assister à la finale. Le Ballon d'or a décliné cette invitation, sans que cela soit lié à la personnalité du président de la République.