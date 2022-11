Le pari fou qui pourrait rapporter plus de 550.000 dollars... si les Bleus sont champions du monde

Un parieur pourrait remporter plus de 550.000 dollars en cas de victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du monde au Qatar.

Il ne manque plus qu'une victoire de l'équipe de France pour réaliser un incroyable Grand Chelem. Un parieur peut réaliser un coup exceptionnel si les Bleus venaient à triompher à Doha le 18 décembre prochain en finale de la Coupe du monde. Avec une mise de départ de 26 dollars, il pourrait valider un combiné assez insolite et empocher 557.000 dollars.

Ce parieur avait précédemment misé sur la victoire des Kansas Jayhawks en NCAA, celle des Golden State Warriors en NBA, des Colorado Avalanche lors de la Stanley Cup, les titres de champion de Manchester City et de l'AC Milan et le sacre du Los Angeles FC en MLS. En cas de succès des coéquipiers de Kylian Mbappé, son combiné serait alors validé.

Qui est favori pour la 22e Coupe du monde ?

Championne du monde en titre, l'équipe de France fait une nouvelle fois partie des sélections qui prétendent à la victoire finale au Qatar. Portés par le Ballon d'or Karim Benzema et Kylian Mbappé, les hommes de Didier Deschamps seront en revanche privés de leurs milieux titulaires en Russie puisque Paul Pogba et N'Golo Kanté ont déclaré forfait.

Autre favori légitime: le Brésil. Nation la plus titrée de l'histoire avec cinq étoiles, la Seleçao est portée par un Neymar de gala et rêve de remporter un trophée qu'elle n'a plus soulevé depuis 2002. Mais l'Allemagne, l'Angleterre, l'Argentine ou encore l'Espagne n'ont pas dit leur dernier mot. À moins qu'un vainqueur inédit ne se démarque ?