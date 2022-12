France-Argentine: Nadal a eu "les larmes aux yeux" pour Messi et souhaite voir Mbappé au Real Madrid

Dans un entretien à AS, Rafael Nadal s'est positionné en faveur d'un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, n'ayant "rien à lui pardonner" quelques mois après son choix de rester au PSG au détriment du club madrilène. Par ailleurs, l'Espagnol s'est déclaré "ému" par le sacre de Lionel Messi en Coupe du monde.

Grand fan du Real Madrid, Rafael Nadal a déjà confié par le passé qu'il "aimerait" devenir président du club merengue. Si l'homme aux 22 tournois du Grand Chelem estimait qu'il y avait peu de chances que ce rêve aboutisse un jour, il ne laisserait pas passer l'opportunité de signer Kylian Mbappé si celle-ci se présente à nouveau.

L'été dernier, associé depuis plusieurs mois à une arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé choisissait finalement de prolonger au PSG. Dans un entretien à AS, Rafael Nadal est revenu sur le choix de l'attaquant français: "Je n'ai rien à pardonner à Mbappé et en tant que supporter de Madrid (...), j'espère pouvoir le voir ici dans le futur, même dès cette année si on le pouvait."

"Je suppose qu'un si jeune homme a été submergé par une telle pression sous tous les angles qu'à la fin... Je pense qu'il voulait venir à Madrid, mais à cause de nombreux facteurs, tout était très compliqué pour lui, a estimé Nadal. Même sans lui cette saison, Madrid est dans une position privilégiée dans toutes les compétitions, jouant un football fantastique pour moi."

Nadal "ému" par le sacre mondial de Messi

En pleine préparation de la saison 2023, Rafael Nadal était partagé lors de la finale de Coupe du monde dimanche dernier entre la France et l'Argentine, même s'il avait une petite préférence: "Je suis désolé pour beaucoup d'amis français que j'ai et pour tout ce que Paris et la France signifient pour moi mais j'ai aussi beaucoup d'amis argentins. En ce sens, en tant qu'amoureux et nostalgique du sport, Messi remportant la Coupe du monde m'a rendu heureux, a commenté Nadal. Avec tout ce que cela signifie pour l'Argentine et pour Messi, cela me semblait juste, j'ai apprécié et j'ai été ému."

S'il a apprécie le spectacle proposé, surtout en fin de match, Rafael Nadal a aimé particulièrement le couronnement de l'ancien du Barça, qui a obtenu le seul titre manquant à son palmarès: "Sans aller à être pour l'Argentine, quand Messi a marqué le troisième but, j'ai eu les larmes aux yeux, a admis Nadal. Mais à cause de l'émotion de voir quelqu'un d'aussi grand obtenir ce qui lui manquait et qui avait tant souffert pour y parvenir."