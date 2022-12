France-Argentine: Wenger pense que les "transitions foudroyantes" des Bleus peuvent faire basculer la finale

La France retrouve l'Argentine ce dimanche en finale de la Coupe du monde (16h). Interrogé sur le choc, Arsène Wenger a décrypté les armes de l'équipe de France, et ses "transitions foudroyantes".

Comment faire déjouer les Argentins? Menée par un Lionel Messi en très grande forme, l'Albiceleste se dresse comme un gros morceau sur la route de l'équipe de France. Mais les Bleus ont aussi des arguments pour faire chavirer l'Argentine. "Le côté physique va avoir son importance. Le côté explosif est en faveur de la France", a décrypté Arsène Wenger lors de la dernière conférence du groupe d'étude technique de la Fifa, ce samedi.

L'ancien entraîneur des Gunners d'Arsenal (1996-2018) pense que la rapidité des Français peut faire la différence. "Les courses sans ballon derrière les défenses sont très importantes. L’équipe de France n’a pas souvent eu la possession mais elle est capable de transitions explosives et foudroyantes qui lui permettent toujours d’avoir espoir de marquer un but", a rappelé l'homme de 73 ans, aujourd'hui directeur du développement du football mondial à la Fifa.

Mbappé, le facteur X

Il n'a pas échappé à Arsène Wenger que l'équipe de France dispose d'une arme particulièrement redoutable. Kylian Mbappé, terrorise ses adversaires, il capte la majorité de l'attention et occupe bien souvent plusieurs joueurs. "En plus ils ont un joueur spécial", acquiesce Wenger, en évoquant l'attaquant français.

Sa simple présence permet de libérer des espaces, lorsqu'il n'arrive pas lui-même à se les créer par la vitesse ou le dribble. "Quand on regarde les deux côtés de l’équipe de France, ils sont à la fois rapide sur courte et longue distance et sont capables d’aller vite d’une surface à l'autre, ce qui les rend toujours dangereux."

De l'autre côté, les Argentins ont Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire qui, dans son registre, est également une arme redoutable. Un match dans le match qui ne devra pas faire oublier que le sort de la rencontre se jouera aussi ailleurs, avec les 20 autres joueurs de qualité qui fouleront la pelouse du stade de Lusail.