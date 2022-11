France-Australie: à la découverte du Stade Al-Janoub, le premier stade des Bleus au Qatar

L'équipe de France débute sa Coupe du monde mardi (20h) face à l'Australie au stade Al-Janoub à Al-Wakrah, une enceinte de 40.000 places inaugurée en 2019.

Mardi soir (20h, heure française), les Bleus débuteront leur Coupe du Monde dans le stade Al-Janoub. Une enceinte de 40.000 places que RMC Sport avait pu visiter en juillet dernier. Niveau design extérieur, c’est l’un des plus beaux stades de ce Mondial 2022. Le stade a été inauguré en 2019, lors de la victoire d'Al-Duhail contre Al-Sadd, en finale de la Coupe de l'Émir. C’est l’architecte anglo-iraquienne Zaha Hadid qui a dessiné ce stade.

Il se situe à Al Wakrah, à une vingtaine de minutes en voiture au sud de Doha. Son toit blanc se remarque de très loin en arrivant en voiture. Le design extérieur reflète les voiles gonflées par le vent des boutres traditionnels du Qatar. C’est un hommage à la "richesse de la mer" du Qatar. Tout autour de l’enceinte, on retrouve des parkings et des grands parcs dans l’un des plus anciens quartiers du Qatar. En pleine nuit (avec le match à 22h, heure locale) le toit du stade est éclairé. Il ressemble à un coquillage posé en plein désert.

Le thème de la mer

A l’intérieur, les sièges sont une palette de plusieurs nuances de bleu avec quelques sièges blancs. Des loges et des salons sont équipés pour recevoir les invités VIP. Tout est épuré, des canapés blancs et des sièges beiges. Dans ces salons, des cadres avec des photos relatives au thème de la mer. Deux grands écrans sont installés pour l’ambiance.

Dans les vestiaires, rien de fou. Les hommes de Didier Deschamps retrouveront un lieu assez simple, dans les standards des clubs européens. Des casiers (équipés de coffres forts) avec au centre une grande table grise. Sur un mur, un grand écran tactile qui équipe plusieurs stades du Mondial 2022. Juste à côté, une grande pièce d’échauffement avant l’entrée sur le terrain, avec un sol recouvert de pelouse synthétique. Jacuzzi, vélos et outils pour récupérer en après match.

Sa capacité réduite après le Mondial

Après la rencontre, Didier Deschamps viendra donner sa conférence de presse dans une grande salle qui jouxte la zone mixte. Ce stade est bien évidement équipé de la climatisation, en bord pelouse et en tribune. Au final, un stade moderne avec un design extérieur séduisant mais sans folie.

Après le tournoi, la capacité du stade Al-Janoub sera réduite, avec des sièges donnés à d'autres projets sportifs à travers le monde. En temps normal, c’est le club d'Al Wakrah SC qui évolue dans cette enceinte.