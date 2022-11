Equipe de France: la compo probable face à l’Australie, avec deux incertitudes

Championne du monde en titre, l’équipe de France remet son titre en jeu ce mardi face à l’Australie (20 heures). Sans Benzema, Didier Deschamps devrait évoluer en 4-3-3. Deux incertitudes demeurent concernant l’état de forme de Raphaël Varane et le positionnement d’Antoine Griezmann.

Quatre ans et demi après les paillettes et la pluie de Moscou, les Bleus débutent officiellement leur Coupe du monde mardi à 20 heures face à l’Australie au Al-Janoub Stadium. Pas épargné par les forfaits en cascade avant et pendant le rassemblement, dont le dernier en date avec Karim Benzema, Didier Deschamps devrait toutefois maintenir son idée de base, en installant un 4-3-3 modulable.

Aucune surprise dans les buts puisqu’Hugo Lloris sera titulaire. Du côté de la défense, l’incertitude règne à propos de la titularisation de Raphaël Varane. Le sélectionneur a assuré dans Téléfoot que le défenseur de Manchester United était "disponible" pour la rencontre face aux Socceroos après avoir effectué son retour à l’entraînement collectif samedi.

Quelle position pour Griezmann ?

Si Varane est trop juste, Dayot Upamecano prendrait place dans l’axe aux côtés d’Ibrahima Konaté. Comme en 2018, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard seront les latéraux. En l’absence de Paul Pogba et N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni occupera le poste de sentinelle. Devant lui, Adrien Rabiot pourrait être accompagné d’Antoine Griezmann en numéro 8.

Le joueur de l’Atlético de Madrid pourrait aussi évoluer un cran plus haut, en soutien d’Olivier Giroud, aligné en pointe depuis le forfait de Benzema. Le buteur de l'AC Milan pourrait être épaulé par Kylian Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé à droite.

La compo probable des Bleus face à l’Australie

Lloris - Pavard, Konaté, Varane (ou Upamecano), L.Hernandez- Tchouaméni, Rabiot, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé.