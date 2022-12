France-Maroc: imbroglio autour de la distribution de billets par la Fédération marocaine, qui fait de nombreux déçus

Malgré la promesse de la Fédération marocaine d'une distribution massive de billets pour la demi-finale France-Maroc (20h), c'est la colère qui prime chez de nombreux supporters marocains, venus à Doha spécialement pour l'occasion et qui se retrouvent sans le précieux sésame.

La déception est à la hauteur des attentes nourries par la Fédération marocaine. Plusieurs milliers de supporters marocains pensaient pouvoir récupérer des billets gratuits distribués par la fédération pour assister à la demi-finale France-Maroc. Seulement, tout ne s'est pas passé comme espéré.

Ils étaient pourtant très nombreux à s’être rendus à l’endroit prévu dès le lundi soir, espérant pouvoir être les premiers à décrocher les précieux sésames le lendemain matin, mardi, avec ceux qui les auront rejoint au beau milieu de la nuit. Et sans doute qu’une bonne partie d’entre eux a été contentée lors de cette distribution. Mais le bilan est loin de refléter la promesse initiale.

Alors qu’il était question de 13.000 billets distribués gratuitement mardi, seuls 3.000 à 4.000 semblaient avoir été donnés. Un sentiment de trahison s’est emparé des supporters déçus, persuadés de s’être laissés flouer.

"Mon fils ne pourra pas assister au match à cause de l'incompétence de la Fédération"

Un supporter franco-marocain rencontré à la distribution mardi matin revenait déjà sur le fiasco pour RMC: "C’est le bordel. Il n’y a pas que des gens bien. Quand c’est gratuit, il y a de tout : violence, manque de respect. Je suis dégoûté, j’ai attendu de 6h à 12h pour rien", expliquait-il.

Rebelote mercredi matin, à l’aéroport de Doha. La douche froide. Des supporters marocains, qui ont parfois tout sacrifié pour venir, se retrouvent les mains vides. L’un d’entre eux, venu spécialement des Etats-Unis, après avoir fait une escale à Casablanca, pour rejoindre Doha avec son épouse et son fils de 16 ans, ne décolère pas.

"On est venus pour que notre garçon puisse assister à la rencontre. On nous avait dit qu’on aurait des billets. Mais là, ça me fend le cœur de me dire qu’il pourrait ne pas être au match ce soir à cause de l’incompétence de la Fédération", s’est-il ému auprès de France Info.

Contactée par France Info, la Fédération marocaine n’a pas répondu aux sollicitations de nos confrères au sujet de cet imbroglio. Pour rappel, de nombreux avions en provenance du Maroc ont finalement été annulés, "suite aux dernières restrictions imposées par les autorités qataries", selon l’explication fournie par la compagnie RAM, organisatrice de l’événement.

Quant aux supporters acheminés au Qatar mais dépourvus de billets, les forces de l’ordre sur place les ont invités à quitter la zone de l’aéroport afin de rejoindre une fanzone, ce qui pourrait signifier pour eux la fin de tout espoir d’obtenir un billet. Un véritable crève-cœur. Plusieurs dizaines de milliers de supporters marocains sont attendus au stade Al-Bayt ce mercredi soir, ils devraient être un peu moins nombreux que prévu à l’ouverture des portes de l’enceinte cet après-midi.