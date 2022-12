France-Maroc: "Ça n’enlève pas tout ce qu’on a fait", insiste Regragui après l'élimination

Forcément frustré, Walid Regragui s'est tout de même dit fier de ses joueurs après la défaite du Maroc ce mercredi face à l'équipe de France (2-0), en demi-finales de la Coupe du monde 2022.

C’est la fin du rêve marocain. Entrée dans l’histoire du football en devenant la première nation africaine à rejoindre les demi-finales d'une Coupe du monde, la sélection de Walid Regragui ne voulait pas s’arrêtait-là. Mais l’équipe de France a stoppé son sublime parcours. Grâce à des buts de Theo Hernandez et Randal Kolo Muani, les Bleus ont fait plier les Lions de l’Atlas (2-0) ce mercredi au bout d’une demi-finale très accrochée.

"Ça n’enlève pas tout ce qu’on a fait avant"

"On a donné le maximum, c’est le plus important, a souligné Regragui après la rencontre. On a eu quelques blessés, on a perdu Aguerd à l’échauffement, Saïss, Mazraoui à la mi-temps… mais je n’ai rien à dire, la moindre erreur se paie cash. On ne rentre pas bien dans le match, on a eu trop de déchet technique en première mi-temps, et puis le deuxième but nous tue, mais ça n’enlève pas tout ce qu’on a fait avant", a insisté le sélectionneur marocain, arrivé à la fin de l’été 2022 et qui aura réussi de sacrées performances durant ce Mondial 2022, en sortant en tête de son groupe, avant d’éliminer l’Espagne en huitièmes et le Portugal en quarts.

"Il y a de l'émotion, de la fierté, a réagi de son côté Didier Deschamps au micro de TF1. Evidemment c'était une marche encore importante, il y en aura une dernière. Ça fait un mois qu'on est ensemble, ça n'est jamais simple mais voilà, ça a été du bonheur jusqu'à maintenant et mes joueurs son récompensés, ainsi que l'ensemble du groupe." Il reste un dernier défi aux Bleus : battre l'Argentine dimanche en finale (16h, heure française) pour décrocher une troisième étoile mondiale.