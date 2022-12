France-Maroc: "J’espère que la France ne nous respectera pas", lâche Regragui, à la veille du choc

A la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre le Maroc et la France, ce mercredi au Qatar (20h), Walid Regragui a tenu un discours offensif en conférence de presse. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas est déterminé à atteindre la finale et invite les Bleus à prendre très au sérieux son équipe.

Il est venu pour la gagne. Rien d’autre. Walid Regragui n’est pas du genre à se contenter de jouer les figurants, encore moins en demi-finale de Coupe du monde. Même si son équipe a déjà réalisé un parcours historique, le sélectionneur du Maroc en attend encore plus de ses hommes, qui affronteront l’équipe de France pour une place en finale, ce mercredi au Qatar (20h).

>> France-Maroc J-1: les infos EN DIRECT

"On veut gagner. On est prêt à tout pour arriver à cet objectif. On aura une énergie extraordinaire. Dire qu’on est satisfait d’avoir atteint les demi-finales, ça ne nous convient pas. Ça sera peut-être la seule chance de la gagner, a expliqué le coach né dans l’Essonne, en région parisienne. On est en mission. On n’est pas fatigué, j’insiste. On va courir, il n’y aura pas de fatigue. On a une opportunité, je ne veux pas la gâcher. Je ne veux pas attendre quarante ans. Il y a des moments où il faut marquer son territoire, c’est le moment!"

"On est venu changer les mentalités"

Le guide des Lions de l’Atlas, nommé fin août en remplacement de Vahid Halilhodzic, a conscience d’être face à un défi historique. Avec une partie de la planète en soutien. "On est venu changer les mentalités de notre continent. Si on est content d’être en demie, je ne serais pas content moi. Je veux être en finale. J’espère que la France ne nous respectera pas, car ça sera difficile si c’est le cas."

Interrogé à propos du duel à venir entre Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, les deux amis du PSG, Regragui a exprimé sa confiance envers son latéral droit, qui va devoir gérer les percussions du crack de Bondy: "Hakimi connaît mieux que moi Mbappé. On ne va pas faire un plan anti-Mbappe. Car malheureusement, il n’y a pas que lui. Quand on connaît le niveau de Griezmann entre les lignes… Mais Hakimi est un grand champion donc je n’ai aucune inquiétude".