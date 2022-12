Argentine-Croatie: du banc d'Arsenal au statut de gardien star avec l'Albiceleste, le parcours étonnant de Martinez

Auteur d'un Mondial remarquable dans les buts de l'Argentine, sauveur de l'Albiceleste en quarts de finale face aux Pays-Bas, Emiliano Martinez n'en finit plus d'impressionner. Une belle revanche pour l'ancien portier d'Arsenal habitué à cirer le banc et qui fait étalage de son talent à Doha.

"Je suis conscient que pour réaliser de grandes choses, il faut un grand gardien. Et nous avons le meilleur." Le milieu de terrain Rodrigo de Paul ne pensait pas si bien dire lorsqu'il a prononcé cette phrase à l'issue du 8e de finale contre l'Australie (2-1), après une ultime parade de son portier dans les arrêts de jeu. Car quelques jours plus tard, c'est un nouveau récital de "Dibu", le surnom d'Emiliano Martinez, qui permettra à l'Albiceleste de rejoindre le dernier carré de la Coupe du monde.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

Du traumatisme de l'Arabie Saoudite à l'exploit contre les Pays-Bas

Depuis vendredi dernier, le portier d'Aston Villa a changé de statut aux yeux de tout un peuple. Et c'est peu dire que le gardien argentin revient de loin dans ce Mondial. Pointé du doigt avec véhémence après la défaite de l'Albiceleste dès son entrée en lice face à l'Arabie Saoudite (1-2) le 22 novembre, Martinez a pris sur lui. "J’ai beaucoup parlé à mon psychologue car encaisser deux buts sur deux frappes, c’est dur à avaler", confiait-il après la rencontre. Un premier traumatisme pour le protecteur des espoirs de près de 45 millions d'Argentins, à fond derrière la sélection. Et depuis ce premier accroc, il n'y en a plus eu aucun.

Ses deux arrêts lors des tirs au but face aux Pays-Bas, sur les tentatives de Virgil Van Dijk et de Steven Berghuis, sont encore célébrés à Mar del Plata, d'où il est originaire. Une reconnaissance d'autant plus forte quand on connaît le parcours de l'ancien gardien d'Arsenal (2012-2020). Remplaçant habituel, il est prêté dans plusieurs clubs (Oxford, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Getafe, Reading) sans jamais avoir sa chance, en retour avec les Gunners. Il va tout de même profiter d'une fenêtre de tir pour s'exprimer lors de la blessure de Bernd Leno à l'été 2020. Auteur de prestations convaincantes, il prend la direction de Birmingham pour signer avec Aston Villa.

"C'est l'un des trois joueurs préférés en Argentine avec Messi et Di Maria"

Un choix payant puisque depuis juin 2021, il est le numéro un dans l'esprit du sélectionneur argentin, Lionel Scaloni. La victoire en Copa America à l'été 2021 a permis, elle aussi, de faire franchir un cap à la notoriété grandissante de "Dibu", comme le confirme Georges Quirino, le correspondant RMC Sport en Argentine. "Il a crevé l'écran lors de cette compétition et aujourd'hui, c'est l'un des trois joueurs préférés ici dans le pays avec Lionel Messi et Angel Di Maria. À Buenos Aires, il y a plein de gamins avec le maillot rouge d'Emiliano Martinez."

Ce mardi face à la Croatie, il a l'opportunité d'écrire un peu plus sa légende en aidant à propulser les siens en finale du Mondial.