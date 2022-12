France-Maroc: "Je suis content pour le garçon qu'il est", Kombouaré heureux et fier pour Kolo Muani

L'équipe de France s'est imposée 2-0 face au Maroc mercredi en demi-finale de la Coupe du monde, et a rejoint l'Argentine en finale (dimanche 16h). Devant la presse, l'entraîneur de Nantes, Antoine Kombouaré, a rendu hommage aux Bleus, à Didier Deschamps et à son ancien joueur, Randal Kolo Muani, buteur.

Il a vécu un rêve d'enfant. Entré depuis quelques secondes seulement, Randal Kolo Muani a marqué mercredi le but du break pour la France face au Maroc en demi-finale de la Coupe du monde... sur son premier ballon touché. Son ancien entraîneur au FC Nantes, Antoine Kombouaré - que Randal Kolo Muani a l'habitude d'appeler papa lorsqu'il en parle - ne peut être que fier de lui, même s'il garde une certaines distances.

"Depuis quand il m'appelle papa? Ah non jamais de la vie (rires), a plaisanté l'entraîneur du FC Nantes en conférence de presse avant un match de préparation des Canaris. En le voyant entrer, j'étais surpris. Il a été décisif, il nous a empêché de souffrir. On a été fiers, contents pour lui, sa famille. Je suis content pour le garçon qu'il est. C'est un bon gars qui mérite ce qui lui arrive."

Kombouaré considère Deschamps comme "le meilleur entraîneur du monde"

"Didier (Deschamps) fait des choix pertinents, efficaces, qui font gagner l'équipe. C'est le meilleur entraîneur du monde. Chapeau", a lâché Kombouaré, visiblement sous le charme. Il a poursuivi ses éloges, en montrant beaucoup de fierté.

"Je suis épaté et très fier de ce que montrent nos Bleus et Didier Deschamps. Il y a beaucoup de fierté, c'est impressionnant, on fait quatre finales sur les sept dernières éditions, c'est monstrueux. Il faut féliciter le travail de tous les entraîneurs, formateurs, et Didier Deschamps, un entraîneur français qui réussit", a t-il insisté.

Avant la finale contre l'Argentine dimanche, Antoine Kombouaré s'est montré confiant pour les Bleus, en avouant qu'il était impossible pour lui d'être objectif en raison de l'amour qu'il porte pour la sélection. "Je vois la France gagner, c'est mon désir le plus cher. J'aime la France, voir mon équipe gagner. Il y a nos enfants dans cette équipe. On est à fond derrière eux et fier de l'école nantaise, dont Didier Deschamps est issu", a t-il rappelé.

Les Bleus tenteront dimanche de décrocher leur troisième étoile à l'occasion des retrouvailles avec l'Argentine, en conservant leur titre, une prouesse que seuls l'Italie et le Brésil ont réussi par le passé.